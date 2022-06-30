Путин заявил о становлении нового мирового порядка

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Мировой порядок, который выгоден США, был основан на игнорировании прав других государств, заявил Путин Фото:

В мире установился новый мировой порядок, и Западные страны не могут с этим смириться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Международном юридическом форуме.

«Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель. Под видом так называемого порядка, основанного на правилах и иных сомнительных концепциях, пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы, ведут курс на создание закрытых блоков и коалиций, принимающих решения, выгодные только одной стране — Соединенным Штатам Америки. Естественные права других участников международных отношений игнорируются, избирательно трактуется фундаментальный принцип неделимости безопасности. Небывалого размаха достигли вводимые Западом односторонние нелегитимные санкции в отношении суверенных государств», — заявил Владимир Путин. Расшифровка речи президента опубликована на сайте Кремля.

Ранее президент Путин представил модель будущего устройства мира. Она будет подобна социальной сети, в которой все участники будут равны и взаимополезны.

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В мире установился новый мировой порядок, и Западные страны не могут с этим смириться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Международном юридическом форуме. «Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель. Под видом так называемого порядка, основанного на правилах и иных сомнительных концепциях, пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы, ведут курс на создание закрытых блоков и коалиций, принимающих решения, выгодные только одной стране — Соединенным Штатам Америки. Естественные права других участников международных отношений игнорируются, избирательно трактуется фундаментальный принцип неделимости безопасности. Небывалого размаха достигли вводимые Западом односторонние нелегитимные санкции в отношении суверенных государств», — заявил Владимир Путин. Расшифровка речи президента опубликована на сайте Кремля. Ранее президент Путин представил модель будущего устройства мира. Она будет подобна социальной сети, в которой все участники будут равны и взаимополезны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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