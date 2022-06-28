Жители Ноябрьска страдают от огромных луж в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) начали массово жаловаться на огромные лужи, которые образовались во дворах. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», им приходится страдать от «озера» и использовать мост из паллетов, чтобы как-то пробраться через лужи.

«Простите, я конечно все понимаю, что жители дома по Дзержинского 16 страдали от «озера» во время дождей и таяния снега. Почему теперь должны страдать и мы — жители других домов. Вырыли ров, теперь вся вода водопадом стекает на тротуар и к нам во двор. Это болото невозможно пройти по суше даже вдоль соседнего дома. Теперь уже в нашем дворе «озеро печали», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин».

Спустя некоторое время жители опубликовали очередной пост, в котором рассказали, что на месте нового асфальта образовался водоем. «Между магазинами „Бирюса“ и „Красное и Белое“ такой же водоем. И это к тому, что там положили свежий асфальт, в том году. Но мы ходим по мостикам, как так можно класть асфальт?», — недоумевают горожане, приложив фото.

На публикации отреагировала мэрия города сообщив, что о проблемах сообщили руководителям магазинов, а также управляющей компании. «По информации УК НЭК, запланировано обустройство дренажного колодца для отвода воды с придомовой территории дома 16 по ул. Дзержинского. Отвод воды исключит подтопление тротуара и близлежащих домов», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске бабушки лазили по забору на территории больницы, чтобы не упасть в лужу. Это случилось весной, когда пожилых пациенток, прыгающих по забору, засняли местные жители.

Мост из паллетов Соцсети

Лужа Соцсети

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