На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель насмерть сбил пешехода

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель легковушки насмерть сбил жителя Тобольска. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тобольска. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
«По предварительным данным, 12 августа 2022 года в 21:28 на 182 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 25-летний водитель, управляя автомобилем „ВАЗ-21140“, допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в районе ремонтных работ во встречном направлении вдоль дорожного ограждения находясь. В результате ДТП 32-летний мужчина (житель города Тобольска) от полученных травм скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Тобольска. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень водитель грузовика насмерть сбил пешехода. 50-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. После ДТП водитель скрылся.
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