Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина. Видео

13 августа 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Порошенко заметили в аэропорту с алкоголем Фото: Официальный сайт Президента Украины Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Украина сейчас». «Петр Порошенко замечен в аэропорту Варшавы, на этот раз с бутылкой алкоголя», — пишет канал. В бутылке было игристое вино. Также отмечается, что помимо охраны, бывшего президента сопровождала и его жена. URA.RU также сообщало, что Порошенко был замечен в скандале во время семейного ужина в ресторане дорогой гостиницы Великобритании. Кроме того, его замечали во время прогулки по Лондону. Бывший президент ранее заявлял, что находится на «фронте», воюя за свою страну. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который перед выездом из египетского отеля ворует тапочки и полотенца.

Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Украина сейчас». «Петр Порошенко замечен в аэропорту Варшавы, на этот раз с бутылкой алкоголя», — пишет канал. В бутылке было игристое вино. Также отмечается, что помимо охраны, бывшего президента сопровождала и его жена. URA.RU также сообщало, что Порошенко был замечен в скандале во время семейного ужина в ресторане дорогой гостиницы Великобритании. Кроме того, его замечали во время прогулки по Лондону. Бывший президент ранее заявлял, что находится на «фронте», воюя за свою страну. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который перед выездом из египетского отеля ворует тапочки и полотенца.