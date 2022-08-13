Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина. Видео

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Петр Порошенко, порошенко петр
Порошенко заметили в аэропорту с алкоголем Фото:

Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Украина сейчас».

«Петр Порошенко замечен в аэропорту Варшавы, на этот раз с бутылкой алкоголя», — пишет канал. В бутылке было игристое вино. Также отмечается, что помимо охраны, бывшего президента сопровождала и его жена.

URA.RU также сообщало, что Порошенко был замечен в скандале во время семейного ужина в ресторане дорогой гостиницы Великобритании. Кроме того, его замечали во время прогулки по Лондону. Бывший президент ранее заявлял, что находится на «фронте», воюя за свою страну. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который перед выездом из египетского отеля ворует тапочки и полотенца.

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Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Украина сейчас». «Петр Порошенко замечен в аэропорту Варшавы, на этот раз с бутылкой алкоголя», — пишет канал. В бутылке было игристое вино. Также отмечается, что помимо охраны, бывшего президента сопровождала и его жена. URA.RU также сообщало, что Порошенко был замечен в скандале во время семейного ужина в ресторане дорогой гостиницы Великобритании. Кроме того, его замечали во время прогулки по Лондону. Бывший президент ранее заявлял, что находится на «фронте», воюя за свою страну. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который перед выездом из египетского отеля ворует тапочки и полотенца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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