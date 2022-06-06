СМИ: Порошенко после бегства с Украины гуляет по Лондону

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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Петр Порошенко смог покинуть Украину с третьей попытки Фото:

Экс-президент Украины Петр Порошенко гуляет по Лондону после того, как сумел сбежать из страны. Его заметили в компании с девушкой.

«Петр Порошенко, которого с третьей попытки выпустили с Украины, прогуливается по Лондону с девушкой», — сообщает telegram-канал «Политика Страны». Что политик делает в Лондоне, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что Порошенко дважды за сутки пытался покинуть Украину, однако пограничники отказывались его выпускать. После этого он обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленского и попросил выпустить его из страны. Порошенко заявил, что планирует выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко гуляет по Лондону после того, как сумел сбежать из страны. Его заметили в компании с девушкой. «Петр Порошенко, которого с третьей попытки выпустили с Украины, прогуливается по Лондону с девушкой», — сообщает telegram-канал «Политика Страны». Что политик делает в Лондоне, не уточняется. Ранее СМИ сообщили, что Порошенко дважды за сутки пытался покинуть Украину, однако пограничники отказывались его выпускать. После этого он обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленского и попросил выпустить его из страны. Порошенко заявил, что планирует выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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