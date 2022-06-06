СМИ: Порошенко после бегства с Украины гуляет по Лондону

06 июня 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко смог покинуть Украину с третьей попытки Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU Экс-президент Украины Петр Порошенко гуляет по Лондону после того, как сумел сбежать из страны. Его заметили в компании с девушкой. «Петр Порошенко, которого с третьей попытки выпустили с Украины, прогуливается по Лондону с девушкой», — сообщает telegram-канал «Политика Страны». Что политик делает в Лондоне, не уточняется. Ранее СМИ сообщили, что Порошенко дважды за сутки пытался покинуть Украину, однако пограничники отказывались его выпускать. После этого он обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленского и попросил выпустить его из страны. Порошенко заявил, что планирует выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-президент Украины Петр Порошенко гуляет по Лондону после того, как сумел сбежать из страны. Его заметили в компании с девушкой. «Петр Порошенко, которого с третьей попытки выпустили с Украины, прогуливается по Лондону с девушкой», — сообщает telegram-канал «Политика Страны». Что политик делает в Лондоне, не уточняется. Ранее СМИ сообщили, что Порошенко дважды за сутки пытался покинуть Украину, однако пограничники отказывались его выпускать. После этого он обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленского и попросил выпустить его из страны. Порошенко заявил, что планирует выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.