Врач предупредил об опасности российского штамма коронавируса

13 августа 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

В России найден новый штамм вируса COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российский штамм коронавируса быстрее заражает людей, в будущем он станет сезонным заболеванием. Об этом сообщил Камиль Хафизов, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. «Российский штамм-субвариант BA.4 / BA.5. Останутся с нами навсегда», — приводит Пятый канал слова Хафизова. Эксперт предполагает, что вирус укоренится и станет затем сезонным заболеванием. Кроме того, штамм коронавируса может мутировать еще множество раз. При этом новый штамм не влечет большой опасности для россиян. Также, в связи с закреплением массового иммунитета к вирусу, рост заболеваемости станет ниже. Ранее в Минздраве рассказали об эффективности вакцин к мутациям COVID-19. Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодня не доказано.

Российский штамм коронавируса быстрее заражает людей, в будущем он станет сезонным заболеванием. Об этом сообщил Камиль Хафизов, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. «Российский штамм-субвариант BA.4 / BA.5. Останутся с нами навсегда», — приводит Пятый канал слова Хафизова. Эксперт предполагает, что вирус укоренится и станет затем сезонным заболеванием. Кроме того, штамм коронавируса может мутировать еще множество раз. При этом новый штамм не влечет большой опасности для россиян. Также, в связи с закреплением массового иммунитета к вирусу, рост заболеваемости станет ниже. Ранее в Минздраве рассказали об эффективности вакцин к мутациям COVID-19. Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодня не доказано.