Врач предупредил об опасности российского штамма коронавируса

Российский штамм коронавируса быстрее заражает людей, в будущем он станет сезонным заболеванием. Об этом сообщил Камиль Хафизов, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
«Российский штамм-субвариант BA.4 / BA.5. Останутся с нами навсегда», — приводит Пятый канал слова Хафизова. Эксперт предполагает, что вирус укоренится и станет затем сезонным заболеванием. Кроме того, штамм коронавируса может мутировать еще множество раз.
При этом новый штамм не влечет большой опасности для россиян. Также, в связи с закреплением массового иммунитета к вирусу, рост заболеваемости станет ниже.
Ранее в Минздраве рассказали об эффективности вакцин к мутациям COVID-19. Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодня не доказано.
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