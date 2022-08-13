Врач предупредил об опасности российского штамма коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, ампула, прививка, шприц, вакцина, прививка от гриппа, врач, вакцинация, врач в маске, спутник v, вакцина от коронавируса, прививка от ковид, прививка от covid19, вакцинация от ковид 19, вакцинация covid19, вакцина от ковид
В России найден новый штамм вируса COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российский штамм коронавируса быстрее заражает людей, в будущем он станет сезонным заболеванием. Об этом сообщил Камиль Хафизов, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Российский штамм-субвариант BA.4 / BA.5. Останутся с нами навсегда», — приводит Пятый канал слова Хафизова. Эксперт предполагает, что вирус укоренится и станет затем сезонным заболеванием. Кроме того, штамм коронавируса может мутировать еще множество раз.

При этом новый штамм не влечет большой опасности для россиян. Также, в связи с закреплением массового иммунитета к вирусу, рост заболеваемости станет ниже.

Ранее в Минздраве рассказали об эффективности вакцин к мутациям COVID-19. Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодня не доказано.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Российский штамм коронавируса быстрее заражает людей, в будущем он станет сезонным заболеванием. Об этом сообщил Камиль Хафизов, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. «Российский штамм-субвариант BA.4 / BA.5. Останутся с нами навсегда», — приводит Пятый канал слова Хафизова. Эксперт предполагает, что вирус укоренится и станет затем сезонным заболеванием. Кроме того, штамм коронавируса может мутировать еще множество раз. При этом новый штамм не влечет большой опасности для россиян. Также, в связи с закреплением массового иммунитета к вирусу, рост заболеваемости станет ниже. Ранее в Минздраве рассказали об эффективности вакцин к мутациям COVID-19. Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодня не доказано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...