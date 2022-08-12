Жительница Кургана купила арбузы с неожиданной начинкой

Изначально арбузы не вызвали подозрений у покупательницы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Курган приобрела в одной из городских точек микрорайона Глинки два арбуза. Позже случилось непредвиденное — из арбуза стала вытекать пена. Свою историю покупательница Анна (попросила не упоминать фамилию) рассказала корреспонденту URA.RU.

«Решили поесть арбуз, купили 2 штуки. Один дома вспенился. Отвезли обратно продавцу. Она претензии не приняла и начала злиться», — рассказал Анна.

На месте до начальства дозвониться не удалось. Арбуз пришлось оставить у продавца. Деньги она не вернула, заявив, что прошло уже два дня. Дома жительница Кургана вместе с семьей разрезала второй арбуз. Он был испорчен. «Корочки — твердые, а внутри — вонь. Пришлось вынести на помойку», — сообщила собеседница агентства.

О том, что житель Кургана пожаловался на местный мясокомбинат из-за испорченного завтрака, URA.RU писало ранее. Открыв банку тушенки, мужчина обнаружил в ней кусок пластика.

В Управлении Роспотребнадзора по Курганской области ответили, что о ситуации из соцсетей знают. Но от комментариев отказались. В ведомство отправлен письменный запрос.