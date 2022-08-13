Bloomberg: оставшуюся без газа Европу добьет засуха

13 августа 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

В Европе появилась новая проблема — засуха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности К энергетическому кризису Европы, который начался после введения против РФ санкций, может подключиться засуха, которая негативно повлияет на жизнь европейцев и еще сильнее повлияет на экономику. Статья об этом вышла в издании Bloomberg. «Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине. Изменение климата — засуха рек Европы только усугубит кризис стоимости жизни», — отмечается в материале. Европейские страны ввели санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Они коснулись, в частности, частичного или полного запрета на энергоносители из РФ. Теперь российский газопровод «Северный поток», снабжающий газом Европу, работает на 20% от общей мощности из-за того, что российская компания не может получить турбину компании Siemens из Канады, где она находилась на ремонте. Канада отправила ее в Германию, а не напрямую в Россию из-за разрыва логистических цепочек. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании, пишет «Царьград».

К энергетическому кризису Европы, который начался после введения против РФ санкций, может подключиться засуха, которая негативно повлияет на жизнь европейцев и еще сильнее повлияет на экономику. Статья об этом вышла в издании Bloomberg. «Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине. Изменение климата — засуха рек Европы только усугубит кризис стоимости жизни», — отмечается в материале. Европейские страны ввели санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Они коснулись, в частности, частичного или полного запрета на энергоносители из РФ. Теперь российский газопровод «Северный поток», снабжающий газом Европу, работает на 20% от общей мощности из-за того, что российская компания не может получить турбину компании Siemens из Канады, где она находилась на ремонте. Канада отправила ее в Германию, а не напрямую в Россию из-за разрыва логистических цепочек. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании, пишет «Царьград».