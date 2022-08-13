На соревнованиях по парусному спорту в Нижнем Тагиле перевернулись яхты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за сильного ветра перевернулись яхты во время соревнований по парусному спорту. Об этом рассказали очевидцы.

«Самым юным яхтсменам запретили выходить под парусом на соревнованиях в Нижнем Тагиле. Причина — сильный ветер. Несколько яхт перевернулись, и организаторы решили не рисковать», — рассказал очевидец telegram-каналу «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Соревнования из-за ветра отменились только у детей. В турнире по парусному спорту принимают участие 90 спортсменов из Свердловской области и Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга заметили десятки яхт. Соревнования по парусному спорту были приурочены к празднования Дня Победы.