DPA: доклад Amnesty с критикой ВСУ проверят независимые эксперты

14 августа 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Amnesty International хочет понять, что не так с ее докладом о ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что ее доклад с критикой о преступлениях ВСУ проверят независимые эксперты. Об этом пишет агентство DPA, ссылаясь на заявление организации. Как сообщает агентство, правозащитники заявили, что итоги доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые предполагались от организации. Там отметили, что это также относится к «последовавшему заявлению и реакции Международного секретариата на публичную критику», — пишет агентство. Также сообщается, что в Amnesty International рассказали, что они планируют принять «непосредственное участие в обработке» сведений, указанных в докладе. Им необходимо «понять, что именно пошло не так и по какой причине, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить работу в области прав человека», передает dpa слова из документа. В Amnesty подчеркнули, что результаты этой проверки «очень важны». По их словам, исследование будет «тщательным». Детали проведенной работы определят в ближайшее время, а именно после того, как национальные бюро организации, в том числе на Украине, смогут внести свою лепту в этот процесс. Ранее Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении военного права. Правозащитники заявили, что украинские бойцы размещают огневые позиции в жилых домах и школах, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей. В Киеве раскритиковали этот доклад. Позже Amnesty принесла извинения за свою публикацию. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что ее доклад с критикой о преступлениях ВСУ проверят независимые эксперты. Об этом пишет агентство DPA, ссылаясь на заявление организации. Как сообщает агентство, правозащитники заявили, что итоги доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые предполагались от организации. Там отметили, что это также относится к «последовавшему заявлению и реакции Международного секретариата на публичную критику», — пишет агентство. Также сообщается, что в Amnesty International рассказали, что они планируют принять «непосредственное участие в обработке» сведений, указанных в докладе. Им необходимо «понять, что именно пошло не так и по какой причине, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить работу в области прав человека», передает dpa слова из документа. В Amnesty подчеркнули, что результаты этой проверки «очень важны». По их словам, исследование будет «тщательным». Детали проведенной работы определят в ближайшее время, а именно после того, как национальные бюро организации, в том числе на Украине, смогут внести свою лепту в этот процесс. Ранее Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении военного права. Правозащитники заявили, что украинские бойцы размещают огневые позиции в жилых домах и школах, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей. В Киеве раскритиковали этот доклад. Позже Amnesty принесла извинения за свою публикацию. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.