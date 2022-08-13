13 августа 2022

Мэрия Первоуральска отметила ранее согласованный пикет депутата

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Собрание группы «Нет» по поправкам в Конституцию РФ. Екатеринбург, крылова наталья
Депутату КПРФ Наталье Крыловой отменили пикет, согласованный днем ранее, из-за судебного иска Фото:

Мэрия Первоуральска (Свердловская область) отменила пикет депутата от свердловских коммунистов Натальи Крыловой, который был согласован днем ранее, из-за судебного иска. Информация об этом следует из распоряжения администрации Первоуральска.

«На основании поступившего искового заявления об обжаловании распоряжения Администрации Первоуральска приостановить до выяснения решения судом в части законности данных правовых актов», — следует из документа, подписанного 12 августа. Днем ранее мэрия согласовала пикет митинг Крыловой, который должен был пройти 14 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что после иска в суд Крыловой в Асбесте спили проблемные тополя, на которые жаловались жители. По словам депутата, составлялся специальный реестр тополей, однако со временем он изменялся в пользу подрядчика.

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Фото:

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Мэрия Первоуральска (Свердловская область) отменила пикет депутата от свердловских коммунистов Натальи Крыловой, который был согласован днем ранее, из-за судебного иска. Информация об этом следует из распоряжения администрации Первоуральска. «На основании поступившего искового заявления об обжаловании распоряжения Администрации Первоуральска приостановить до выяснения решения судом в части законности данных правовых актов», — следует из документа, подписанного 12 августа. Днем ранее мэрия согласовала пикет митинг Крыловой, который должен был пройти 14 августа. Ранее URA.RU сообщало, что после иска в суд Крыловой в Асбесте спили проблемные тополя, на которые жаловались жители. По словам депутата, составлялся специальный реестр тополей, однако со временем он изменялся в пользу подрядчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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