Мэрия Первоуральска отметила ранее согласованный пикет депутата

Депутату КПРФ Наталье Крыловой отменили пикет, согласованный днем ранее, из-за судебного иска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Первоуральска (Свердловская область) отменила пикет депутата от свердловских коммунистов Натальи Крыловой, который был согласован днем ранее, из-за судебного иска. Информация об этом следует из распоряжения администрации Первоуральска.

«На основании поступившего искового заявления об обжаловании распоряжения Администрации Первоуральска приостановить до выяснения решения судом в части законности данных правовых актов», — следует из документа, подписанного 12 августа. Днем ранее мэрия согласовала пикет митинг Крыловой, который должен был пройти 14 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что после иска в суд Крыловой в Асбесте спили проблемные тополя, на которые жаловались жители. По словам депутата, составлялся специальный реестр тополей, однако со временем он изменялся в пользу подрядчика.

Фото: telegram-канал «Вечерние ведомости»