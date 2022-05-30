В Асбесте спилили проблемные тополя после обращения в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) после обращения в суд администрация города спилила тополя, на которые жаловались жители. Об этом рассказала депутат КПРФ Наталья Крылова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация экранирует тополя, но делает это крайне медленно. Люди годами пишут жалобы, получают отписки, мол, в следующем году при наличии бюджетных средств опасные деревья будут ликвидированы», — рассказала Крылова. Однако после назначения судебного заседания против администрации Асбеста деревья оказались спилены.

Жители города жаловались, что на улице Королева 29 находятся опасные тополя. По словам депутата, составлялся специальный реестр тополей, однако со временем он изменялся в пользу подрядчика. После того как был подан судебный иск на администрацию города и назначено заседание на 6 июля деревья спилили.

Ранее URA.RU сообщало, что асбесткую чиновницу уволили из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Также агентство рассказывало, что свердловский производитель асбеста отказался выплачивать дивиденды после осложнения экономической обстановки.