Жители Нижнего Тагила спорят из-за салюта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) после Дня города в соцсетях спорят из-за подарка, приготовленного администрацией на 300-летие города. Жители неоднозначно отнеслись к салютам на первом фестивале фейерверков «Огни в честь любимого города».

«Салют с задержкой, почти все расходились, салют не о чем, организации толком не было», — жалуется тагильчанин. «Салют очень хороший. Все бесплатно, для нашего города это очень хорошо», — отмечает жительница.

Многим, кому не понравился салют, отмечают, что это из-за плохой организации. «Извините, конечно, но с такой организацией праздника вы весь юбилей обгадили», — пишет девушка. «Могли сделать два понтона с салютами, чтобы не было больших задержек. Один сработал, потом второй пока первый перезаряжают», — подсказывает мужчина.

Нашлись и те, кто положительно оценил салют и организацию фестиваля. «Были на набережной, салют крутой, по моему личному мнению. Я не пожалела, спасибо за организацию праздника. Давно столько не видела», — радуется женщина. «Спасибо мэру! За организацию праздника в три дня, такого масштабного гулянья не было давно. Салют был шикарный, смотрела онлайн», — пишет девушка.

С 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле жители празднуют 300-летний юбилей. На празднике обещают фестиваль фейерверков, концерт «На-На» и мотокросс. Ранее URA.RU писало, что после праздника тагильчане остались недовольны пробками. В трамваях была жуткая давка.

Скрин: соцсети

Скрин: соцсети

Скрин: соцсети