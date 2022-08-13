Главной площадкой кинофестиваля «Одна шестая» стал ККТ «Космос» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге начались кинопоказы в рамках Первого международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». В течение пяти дней жители города смогут не только увидеть современное кино, но и посетить творческие встречи с режиссерами и актерами. URA.RU побывало на нескольких дебютных фильмах.

Открывала фестивальные кинопоказы социальная драма таджикского режиссера Файзулло Файзова «Водонос (Водный мальчик)» о мальчике, живущем в рыбацкой деревне, который мечтал стать профессиональным рыбаком, но не находил поддержки у своей матери. Помимо этого, фильм затрагивает проблему глобального потепления, которое влияет на жизнь людей, живущих в рыбацкой деревне.

Перед началом сеанса картину зрителям представила актриса Соро Собир, исполняющая одну из главных ролей. «Я очень надеюсь, что фильм вам понравится, потому что здесь все сделано с душой и любовью. Главный герой, которого вы сейчас увидите, играл впервые, как и я», — пояснила актриса. «Водонос (Водный мальчик)» шел на языке оригинала и сопровождался субтитрами.

Работы, представленные на кинофестивале, можно будет посмотреть до 17 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У зрителей есть возможность не только познакомиться с дебютами, но и обсудить с актерами и режиссерами фильма просмотренную работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другая творческая встреча состоялась после показа документального фильма «Начальник отряда» режиссера Никиты Ефимова, который повествует о сотруднике колонии строгого режима, пытающегося указывать режиссеру, как «правильно» снимать жизнь тюрьмы. Несмотря на то, что фильм шел всего 45 минут, зрители положительно отозвались о нем и задавали множество вопросов создателю работы, который прибыл в Екатеринбург для презентации «Начальника отряда».

По признанию режиссера, перед началом съемок он несколько иначе представлял себе итоговый результат. Изначально он планировал прийти в питерскую тюрьму, выбрать персонажей и долго с ним существовать, чтобы они перестали его замечать, и он мог спокойно работать. Однако пришлось внести небольшие коррективы в работу.

«Я очень надеялся, что приду в колонию, буду наблюдать и за этим разгляжу какую-то историю. Но, когда я пришел, герой (сотрудник колонии — прим. ред.) сразу сказал, что так нельзя снимать, мы можем делать это только постановочно», — рассказал зрителям Ефимов. По его словам, съемки документального фильма проходили в течение четырех дней, хотя по плану работа должна была занять две-три недели.

При этом зрители отметили, что, несмотря на то, что фильм показывает жизнь опасных преступников, все герои вызывают только симпатию и даже сочувствие. «Они какие-то все крутые, светлые. У них такие добрые глаза, они веселые», — заметил один из молодых людей, сидящий в кинозале. Другой мужчина после просмотра сделал вывод, что и в колониях есть нормальная жизнь, и «люди там живут, причем неплохо».

В рамках основной конкурсной программы будет представлено 24 фильма из России, Великобритании, Словении, Турции, Франции, Таджикистана, Казахстана и других стран. Также пройдет внеконкурсная программа кинопоказов. Международное жюри выберет лучшие фильмы в номинациях: «Гран-При», «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют», «Лучший российский неигровой дебют», «Лучший актерский ансамбль», а «Приз зрительских симпатий» определят по итогам зрительского голосования.

12 августа в Екатеринбурге в МТС Live Холл (Екатеринбург-Экспо) состоялось открытие международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Старт мероприятию дал проход по красной дорожке звезд российского кино и свердловских VIP. До 17 августа любой желающий сможет бесплатно познакомиться с картинами дебютантов-режиссеров на площадке ККТ «Космос».

На кинопоказах можно встретить и звезд российского кинематографа — актера Евгения Цыганова и его жену Юлию Снигирь (в черном костюме), которая является членом жюри Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все кинопоказы бесплатные, необходима лишь регистрация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ККТ «Космос» работы участников «Одной шестой» можно посмотреть в трех залах, некоторые фильмы идут одновременно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU