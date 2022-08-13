13 августа 2022
12 августа 2022

Рыбак из ХМАО поймал семь щук и рассказал о приманке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, рыбак, пруд, удочка, река
По словам рыбака, рыба стала активно брать приманку Фото:

Житель Ханты-Мансийского автономного округа поймал семь щук и сообщил о том, какой приманкой пользовался на рыбалке. Анонимный пост опубликован в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приближается осень, хищник более стал активно брать приманку. В основном ловилась на приманку — твистер белого цвета и джиг головка 9 грамм. Также хищник ловился и на вертушку номер три фирмы „Мепсс“», — сообщил автор поста, который назвал себя «неугомонным юганским рыбаком».

Ранее URA.RU писало, что житель Ханты-Мансийского автономного округа Тарас Белогородский поймал судака весом 6,3 килограммов. Фотографию улова он опубликовал в соцсетях.

Улов

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Житель Ханты-Мансийского автономного округа поймал семь щук и сообщил о том, какой приманкой пользовался на рыбалке. Анонимный пост опубликован в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «Приближается осень, хищник более стал активно брать приманку. В основном ловилась на приманку — твистер белого цвета и джиг головка 9 грамм. Также хищник ловился и на вертушку номер три фирмы „Мепсс“», — сообщил автор поста, который назвал себя «неугомонным юганским рыбаком». Ранее URA.RU писало, что житель Ханты-Мансийского автономного округа Тарас Белогородский поймал судака весом 6,3 килограммов. Фотографию улова он опубликовал в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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