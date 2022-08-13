Житель Ханты-Мансийского автономного округа поймал семь щук и сообщил о том, какой приманкой пользовался на рыбалке. Анонимный пост опубликован в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».
«Приближается осень, хищник более стал активно брать приманку. В основном ловилась на приманку — твистер белого цвета и джиг головка 9 грамм. Также хищник ловился и на вертушку номер три фирмы „Мепсс“», — сообщил автор поста, который назвал себя «неугомонным юганским рыбаком».
Ранее URA.RU писало, что житель Ханты-Мансийского автономного округа Тарас Белогородский поймал судака весом 6,3 килограммов. Фотографию улова он опубликовал в соцсетях.
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