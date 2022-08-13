13 августа 2022
12 августа 2022

В честь дня Тюменской области UTair устроила авиашоу. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., су24, авиашоу
В честь Дня региона тюменцам устроили авиашоу Фото:

В 78-ю годовщину со дня образования Тюменской области в авиакомпании UTair устроили крупнейшее авиашоу Западной Сибири на площадке аэродрома «Плеханово». В соцсетях публикуют фото и видео, запечатлившие празднования тюменцев.

«Что ждет наших зрителей? Парашютные десанты с самолетов и вертолетов, демонстрация работы спасателей, перевозка автомобиля на внешней подвеске Ми-8, полеты самого грузоподъемного вертолета в мире Ми-26Т», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Само мероприятие будет длиться с 10:00 до 20:00.

Также в программе выступлений оказались и другие мероприятия. В полном списке оказались даже воздушные бои. Помимо вышеперечисленных в «Плеханово» анонсировали:

  • Выступления авиамоделистов, воздушный бой радиоуправляемых моделей;
  • Выступления парашютистов с элементами купольной акробатики;
  • Групповой полет самолетов-амфибий;
  • Показательные полеты R-44 и AS-350;
  • «Тушение» пожара с вертолета.

Помимо этого URA.RU подготовило афишу на День Тюменской области. Мероприятия расстянутся до самого вечера и закончатся праздничным концертом на площади 400-летия города.

Одной из возможностей для тюменцев стала осмотреть самолеты и вертолеты, расположенные в «Плеханово»
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Также с ними можно сфотографироваться, чем многие и занимаются
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Помимо этого на мероприятии можно увидеть летчиков
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Тюменцы массово приезжают на авиашоу. Даже учитывая пробки и перекрытие дороги
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Во второй половине дня посетители смогут полетать на вертолете и насладиться видами Тюмени с высоты птичьего полета
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В 78-ю годовщину со дня образования Тюменской области в авиакомпании UTair устроили крупнейшее авиашоу Западной Сибири на площадке аэродрома «Плеханово». В соцсетях публикуют фото и видео, запечатлившие празднования тюменцев. «Что ждет наших зрителей? Парашютные десанты с самолетов и вертолетов, демонстрация работы спасателей, перевозка автомобиля на внешней подвеске Ми-8, полеты самого грузоподъемного вертолета в мире Ми-26Т», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Само мероприятие будет длиться с 10:00 до 20:00. Также в программе выступлений оказались и другие мероприятия. В полном списке оказались даже воздушные бои. Помимо вышеперечисленных в «Плеханово» анонсировали: Помимо этого URA.RU подготовило афишу на День Тюменской области. Мероприятия расстянутся до самого вечера и закончатся праздничным концертом на площади 400-летия города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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