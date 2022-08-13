В честь Дня региона тюменцам устроили авиашоу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 78-ю годовщину со дня образования Тюменской области в авиакомпании UTair устроили крупнейшее авиашоу Западной Сибири на площадке аэродрома «Плеханово». В соцсетях публикуют фото и видео, запечатлившие празднования тюменцев.

«Что ждет наших зрителей? Парашютные десанты с самолетов и вертолетов, демонстрация работы спасателей, перевозка автомобиля на внешней подвеске Ми-8, полеты самого грузоподъемного вертолета в мире Ми-26Т», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Само мероприятие будет длиться с 10:00 до 20:00.

Также в программе выступлений оказались и другие мероприятия. В полном списке оказались даже воздушные бои. Помимо вышеперечисленных в «Плеханово» анонсировали:

Выступления авиамоделистов, воздушный бой радиоуправляемых моделей;

Выступления парашютистов с элементами купольной акробатики;

Групповой полет самолетов-амфибий;

Показательные полеты R-44 и AS-350;

«Тушение» пожара с вертолета.

Помимо этого URA.RU подготовило афишу на День Тюменской области. Мероприятия расстянутся до самого вечера и закончатся праздничным концертом на площади 400-летия города.

Одной из возможностей для тюменцев стала осмотреть самолеты и вертолеты, расположенные в «Плеханово» Фото: группа «Тюменская область в социальной сети «ВКонтакте»

Также с ними можно сфотографироваться, чем многие и занимаются Фото: группа «Тюменская область в социальной сети «ВКонтакте»

Помимо этого на мероприятии можно увидеть летчиков Фото: группа «Тюменская область в социальной сети «ВКонтакте»

Тюменцы массово приезжают на авиашоу. Даже учитывая пробки и перекрытие дороги Фото: группа «Тюменская область в социальной сети «ВКонтакте»