В 78-ю годовщину со дня образования Тюменской области в авиакомпании UTair устроили крупнейшее авиашоу Западной Сибири на площадке аэродрома «Плеханово». В соцсетях публикуют фото и видео, запечатлившие празднования тюменцев.
«Что ждет наших зрителей? Парашютные десанты с самолетов и вертолетов, демонстрация работы спасателей, перевозка автомобиля на внешней подвеске Ми-8, полеты самого грузоподъемного вертолета в мире Ми-26Т», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Само мероприятие будет длиться с 10:00 до 20:00.
Также в программе выступлений оказались и другие мероприятия. В полном списке оказались даже воздушные бои. Помимо вышеперечисленных в «Плеханово» анонсировали:
Выступления авиамоделистов, воздушный бой радиоуправляемых моделей;
Выступления парашютистов с элементами купольной акробатики;
Групповой полет самолетов-амфибий;
Показательные полеты R-44 и AS-350;
«Тушение» пожара с вертолета.
Помимо этого URA.RU подготовило афишу на День Тюменской области. Мероприятия расстянутся до самого вечера и закончатся праздничным концертом на площади 400-летия города.
Одной из возможностей для тюменцев стала осмотреть самолеты и вертолеты, расположенные в «Плеханово»
Фото: группа «Тюменская область в социальной сети «ВКонтакте»
Также с ними можно сфотографироваться, чем многие и занимаются
Фото: группа «Тюменская область в социальной сети «ВКонтакте»
Помимо этого на мероприятии можно увидеть летчиков
Фото: группа «Тюменская область в социальной сети «ВКонтакте»
Тюменцы массово приезжают на авиашоу. Даже учитывая пробки и перекрытие дороги
Фото: группа «Тюменская область в социальной сети «ВКонтакте»
Во второй половине дня посетители смогут полетать на вертолете и насладиться видами Тюмени с высоты птичьего полета
Фото: группа «Тюменская область в социальной сети «ВКонтакте»
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В 78-ю годовщину со дня образования Тюменской области в авиакомпании UTair устроили крупнейшее авиашоу Западной Сибири на площадке аэродрома «Плеханово». В соцсетях публикуют фото и видео, запечатлившие празднования тюменцев. «Что ждет наших зрителей? Парашютные десанты с самолетов и вертолетов, демонстрация работы спасателей, перевозка автомобиля на внешней подвеске Ми-8, полеты самого грузоподъемного вертолета в мире Ми-26Т», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Само мероприятие будет длиться с 10:00 до 20:00. Также в программе выступлений оказались и другие мероприятия. В полном списке оказались даже воздушные бои. Помимо вышеперечисленных в «Плеханово» анонсировали: Помимо этого URA.RU подготовило афишу на День Тюменской области. Мероприятия расстянутся до самого вечера и закончатся праздничным концертом на площади 400-летия города.