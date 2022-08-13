13 августа 2022

Свердловские зэки заработали 80 млн рублей, продавая изделия. Фото

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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный, производство мебели
Заключенные делают швейные изделия, мебель, подарочную упаковку и многое другое (архивное фото) Фото:

Свердловские зэки ИК-46 (город Невьянск) с начала года изготовили и продали продукции на рекордные 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

«В ИК-46 с начала года произвели продукции на рекордные 80 миллионов рублей. В учреждении производят швейные изделия, мебель, подарочную упаковку, товары широкого потребления, продукты питания», — говорится в сообщении.

Помимо этого осужденные участвуют в ремонте дороги Невьянск-Дегтярск-Курганово. Ранее URA.RU писало, что осужденные из УрФО за два дня продали изделий на 3,5 миллиона рублей на выставке-ярмарке продукции УИС в Екатеринбурге. Вырученная сумма стала рекордной за 11 лет работы данной выставки.

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Свердловские зэки ИК-46 (город Невьянск) с начала года изготовили и продали продукции на рекордные 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. «В ИК-46 с начала года произвели продукции на рекордные 80 миллионов рублей. В учреждении производят швейные изделия, мебель, подарочную упаковку, товары широкого потребления, продукты питания», — говорится в сообщении. Помимо этого осужденные участвуют в ремонте дороги Невьянск-Дегтярск-Курганово. Ранее URA.RU писало, что осужденные из УрФО за два дня продали изделий на 3,5 миллиона рублей на выставке-ярмарке продукции УИС в Екатеринбурге. Вырученная сумма стала рекордной за 11 лет работы данной выставки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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