Заключенные делают швейные изделия, мебель, подарочную упаковку и многое другое (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловские зэки ИК-46 (город Невьянск) с начала года изготовили и продали продукции на рекордные 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

«В ИК-46 с начала года произвели продукции на рекордные 80 миллионов рублей. В учреждении производят швейные изделия, мебель, подарочную упаковку, товары широкого потребления, продукты питания», — говорится в сообщении.

Помимо этого осужденные участвуют в ремонте дороги Невьянск-Дегтярск-Курганово. Ранее URA.RU писало, что осужденные из УрФО за два дня продали изделий на 3,5 миллиона рублей на выставке-ярмарке продукции УИС в Екатеринбурге. Вырученная сумма стала рекордной за 11 лет работы данной выставки.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области