Уральские зэки заработали 1,7 миллиона рублей на изделиях. Видео, фото

23 июля 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

Заключенные продали продукцию на выставке-ярмарке (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Заключенные из УрФО на 22 июля выставке-ярмарке продукции учреждений ГУФСИН заработали 1,7 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области. «В Екатеринбурге состоялось открытие 11-й специализированной выставки-ярмарки продукции учреждений ГУФСИН. В первый день выставки было продано продукции, сделанной заключенными ГУФСИН УрФО на миллион 715 тысяч рублей» — рассказало ведомство. Рекорд по продаже изделий установила краснотурьинская ИК-3, которая реализовала продукцию на 370 тысяч рублей. На выставке представлена продукция заключенных 22 учреждений ГУФСИН России по Свердловской области, а также представителей территориальных органов ФСИН России, входящих в состав УрФО (Курганской, Челябинской, Тюменской, Кировской областей, ХМАО и Пермского края). Выставка проходит в период с 22 по 23 июля на площадке перед Дворцом молодежи и внутри здания. Посетители выставки смогут приобрести мебель, сувениры, продукты питания, одежду и многое другое. Вход свободный. Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Заключенные из УрФО на 22 июля выставке-ярмарке продукции учреждений ГУФСИН заработали 1,7 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области. «В Екатеринбурге состоялось открытие 11-й специализированной выставки-ярмарки продукции учреждений ГУФСИН. В первый день выставки было продано продукции, сделанной заключенными ГУФСИН УрФО на миллион 715 тысяч рублей» — рассказало ведомство. Рекорд по продаже изделий установила краснотурьинская ИК-3, которая реализовала продукцию на 370 тысяч рублей. На выставке представлена продукция заключенных 22 учреждений ГУФСИН России по Свердловской области, а также представителей территориальных органов ФСИН России, входящих в состав УрФО (Курганской, Челябинской, Тюменской, Кировской областей, ХМАО и Пермского края). Выставка проходит в период с 22 по 23 июля на площадке перед Дворцом молодежи и внутри здания. Посетители выставки смогут приобрести мебель, сувениры, продукты питания, одежду и многое другое. Вход свободный.