Уральские зэки поставили рекорд с продажи товаров и изделий. Видео, фото

24 июля 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

Заключенные смогли продать продукцию на 3,5 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденные из УрФО за два дня продали изделий на 3,5 миллиона рублей на выставке-ярмарке продукции УИС в Екатеринбурге. Вырученная сумма стала рекордной за 11 лет работы данной выставки, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Рекордные 3,5 миллиона рублей заработали учреждения территориальных органов ФСИН России, принявшие участия в XI традиционной выставке-ярмарке продукции УИС», — говорится в сообщении. На выставке представлена продукция заключенных 22 учреждений ГУФСИН России по Свердловской области, а также представителей территориальных органов ФСИН России, входящих в состав УрФО (Курганской, Челябинской, Тюменской, Кировской областей, ХМАО и Пермского края). Выставка проходила с 22 по 23 июля на площадке перед Дворцом молодежи и внутри здания. Посетители могли купить мебель, сувениры, продукты питания, одежду и многое другое. В первый день ярмарки заключенным удалось выручить 1,7 миллиона рублей с продажи изделий. По итогам выставки больше всего заработала исправительная колония №3 (Краснотурьинск). Заключенные реализовали продукцию на сумму более 500 тысяч рублей. Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Фото: Гуфсин России по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Осужденные из УрФО за два дня продали изделий на 3,5 миллиона рублей на выставке-ярмарке продукции УИС в Екатеринбурге. Вырученная сумма стала рекордной за 11 лет работы данной выставки, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Рекордные 3,5 миллиона рублей заработали учреждения территориальных органов ФСИН России, принявшие участия в XI традиционной выставке-ярмарке продукции УИС», — говорится в сообщении. На выставке представлена продукция заключенных 22 учреждений ГУФСИН России по Свердловской области, а также представителей территориальных органов ФСИН России, входящих в состав УрФО (Курганской, Челябинской, Тюменской, Кировской областей, ХМАО и Пермского края). Выставка проходила с 22 по 23 июля на площадке перед Дворцом молодежи и внутри здания. Посетители могли купить мебель, сувениры, продукты питания, одежду и многое другое. В первый день ярмарки заключенным удалось выручить 1,7 миллиона рублей с продажи изделий. По итогам выставки больше всего заработала исправительная колония №3 (Краснотурьинск). Заключенные реализовали продукцию на сумму более 500 тысяч рублей.