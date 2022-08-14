Иммунолог Ярцева: какие вакцины следует поставить перед осенью

Осенью ожидается вспышка гриппа, поэтому следует привиться против этой инфекции, отметила врач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В преддверии осени человеку следует привиться против коронавируса, гриппа, а части россиян еще и пневмококковой вакциной. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Лучше всего пообщаться со своим врачом. У кого-то есть показания на пневмококковую вакцину. Она нужна ряду людей по возрасту, курильщикам, аллергикам, людям с хроническими заболеваниями легких. Вот эта вакцина, от ковида, от гриппа и все. Ну и, естественно, придерживаться календаря», — заявила Ирина Ярцева.

Иммунолог ожидает, что осенью в России будет заметный подъем заболеваемости гриппом. «Если изолироваться, то количество ОРВИ резко снижается. В том числе и грипп. Раньше грипп тоже уносил большое количество жизней. В последние два года было не так. Но и в Европе, и в России карантинные меры прекращены. Я ожидаю, что будет вспышка гриппа. Поэтому от него нужно вакцинироваться. В остальном стандартные планы ревакцинации», — уточнила она.

Ранее на улицах Тюмени заметили мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Их разместили рядом с крупнейшими торгово-развлекательными центрами города.