Митя Фомин устроил пробежку в Сургуте

Певец признался, что бегает в любую погоду (фото из архива)
Российский певец Митя Фомин в Сургуте перед выступлением вышел на пробежку. Об этом артист рассказал в интервью, опубликованном в telegram-канале «Юграч».
«Я с пробежки. Сегодня спортивный праздник, я не мог не подать пример. Я бегаю и в зной, и в стужу, и в снег», — рассказал Фомин.
Ранее URA.RU сообщало, что оппозиционный политик из Сургута Александр Клишин в противовес администрации Сургута устроит 14 августа альтернативный день физкультурника, конкурируя с тем, который проведет мэрия 13 августа. На праздник приедет участница группы «Краски», Митя Фомин и ХАННА.
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