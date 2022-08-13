13 августа 2022
12 августа 2022

Митя Фомин устроил пробежку в Сургуте

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Благотворительный забег с участием певца Мити Фомина. Екатеринбург, фомин митя
Певец признался, что бегает в любую погоду (фото из архива) Фото:

Российский певец Митя Фомин в Сургуте перед выступлением вышел на пробежку. Об этом артист рассказал в интервью, опубликованном в telegram-канале «Юграч».

«Я с пробежки. Сегодня спортивный праздник, я не мог не подать пример. Я бегаю и в зной, и в стужу, и в снег», — рассказал Фомин.

Ранее URA.RU сообщало, что оппозиционный политик из Сургута Александр Клишин в противовес администрации Сургута устроит 14 августа альтернативный день физкультурника, конкурируя с тем, который проведет мэрия 13 августа. На праздник приедет участница группы «Краски», Митя Фомин и ХАННА.

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Российский певец Митя Фомин в Сургуте перед выступлением вышел на пробежку. Об этом артист рассказал в интервью, опубликованном в telegram-канале «Юграч». «Я с пробежки. Сегодня спортивный праздник, я не мог не подать пример. Я бегаю и в зной, и в стужу, и в снег», — рассказал Фомин. Ранее URA.RU сообщало, что оппозиционный политик из Сургута Александр Клишин в противовес администрации Сургута устроит 14 августа альтернативный день физкультурника, конкурируя с тем, который проведет мэрия 13 августа. На праздник приедет участница группы «Краски», Митя Фомин и ХАННА.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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