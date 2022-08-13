Митя Фомин устроил пробежку в Сургуте

14 августа 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Певец признался, что бегает в любую погоду (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российский певец Митя Фомин в Сургуте перед выступлением вышел на пробежку. Об этом артист рассказал в интервью, опубликованном в telegram-канале «Юграч». «Я с пробежки. Сегодня спортивный праздник, я не мог не подать пример. Я бегаю и в зной, и в стужу, и в снег», — рассказал Фомин. Ранее URA.RU сообщало, что оппозиционный политик из Сургута Александр Клишин в противовес администрации Сургута устроит 14 августа альтернативный день физкультурника, конкурируя с тем, который проведет мэрия 13 августа. На праздник приедет участница группы «Краски», Митя Фомин и ХАННА.

Российский певец Митя Фомин в Сургуте перед выступлением вышел на пробежку. Об этом артист рассказал в интервью, опубликованном в telegram-канале «Юграч». «Я с пробежки. Сегодня спортивный праздник, я не мог не подать пример. Я бегаю и в зной, и в стужу, и в снег», — рассказал Фомин. Ранее URA.RU сообщало, что оппозиционный политик из Сургута Александр Клишин в противовес администрации Сургута устроит 14 августа альтернативный день физкультурника, конкурируя с тем, который проведет мэрия 13 августа. На праздник приедет участница группы «Краски», Митя Фомин и ХАННА.