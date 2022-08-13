Клава Кока — давняя поклонница Джастина Бибера Фото: Размик Закарян © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) в своих соцсетях в последний день своего отпуска в США пошутила, что объявила охоту на канадского поп-певца Джастина Бибера. Исполнительница заявила об этом, тыча пальцем в меню ресторана, в котором именем певца называется паста.

«Ребята, Джастин Бибер! Наконец-то я его нашла. Пришла пробовать его любимую пасту. Я же должна знать, что ему готовить, когда мы поженимся. Джастин, Джастин, охота на тебя объявлена!», — сказала Клава Кока.

Клава Кока давняя поклонница Джастина Бибера. Фанаты Коки дарили ей картонного Бибера. А сама Клава призывала россиян молиться за здоровье канадского певца, когда тот рассказал, что из-за синдрома Рамсея-Ханта (вирус, вызывающий неспособность двигать лицевыми мышцами, боль в ухе, потерю вкуса на передней части языка — прим. ред.) у него парализовалась половина лица. «Джастина очень люблю и переживаю, помолитесь за него», — писала артистка в своем telegram-канале.

Ранее свердловская певица покинула Россию, уехав в отпуск в Лос-Анджелес. Она решилась на это, чтобы отдохнуть от фанатов и подготовиться к своему масштабному концерту. Во время отпуска исполнительница набила свою первую татуировку.