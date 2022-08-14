Парламент Венгрии: санкции против РФ разнесут экономику Европы

В Венгрии предупредили европейских лидеров о последствиях санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции разнесут европейскую экономику. Такое мнение высказал спикер венгерского парламента Ласло Кевер во время выступления перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков «Курултай».

«Лидеры ЕС в Брюсселе могут познать истину турецкой пословицы: „Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой“. Лидеры ЕС со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой… Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой», — приводит РИА «Новости» заявление Кевера. Он отметил, что Европа сможет преодолеть кризис, если на Западе и Востоке объединятся люди, которые не собираются «фальсифицировать прошлое», а хотят учиться у него.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. В конце июля ЕС опубликовал седьмой пакет санкций, сообщает Vse42.ru. Власти РФ неоднократно заявляли, что предыдущие ограничения ударили и по странам Запада. Ранее Bloomberg сообщал, что Европа столкнется с голодом из-за санкций против РФ. Немецкая газета Handelsblatt заявляла, что Россия в течение нескольких месяцев выведет из строя европейскую экономику.