В Кургане из-за нехватки спонсоров не могут закончить долгострой

Храм строится на частные пожертвования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном районе Кургана уже десять лет не могут достроить храм возле ТЦ «Стрекоза». Закончить строительство не получается из-за отсутствия спонсоров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

Сейчас во втором микрорайоне Заозерного действует всего одна небольшая церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, оборудованная из старого жд-вагона. «В 2012 году Покровский приход получил разрешение на строительство нового храма, рядом с прежним. Он возводится полностью на пожертвования прихожан, спонсоров у строительства нет. Поэтому пока сложно сказать, когда завершится строительство церкви», — рассказали в пресс-службе. После окончания строительства из старого здания планируют сделать приходской дом и воскресную школу для детей и взрослых.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Варгаши Курганской области продолжили строить храм-долгострой, который начали возводить еще в 2009 году. Сейчас на объекте начаты работы по строительству крыши, завезен песок и цемент. Возведением каменной двухпрестольной церкви занимается Успенский приход.

Так будет выглядеть новый храм в Заозерном районе Кургана Фото: Курганская епархия