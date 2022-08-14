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В Кургане из-за нехватки спонсоров не могут закончить долгострой

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ТЦ. Курган , строительная площадка, строительные работы, 8 микрорайон, стройка, заозерный, бетонные плиты, бетонные шпалы, строительство тц
Храм строится на частные пожертвования Фото:

В Заозерном районе Кургана уже десять лет не могут достроить храм возле ТЦ «Стрекоза». Закончить строительство не получается из-за отсутствия спонсоров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

Сейчас во втором микрорайоне Заозерного действует всего одна небольшая церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, оборудованная из старого жд-вагона. «В 2012 году Покровский приход получил разрешение на строительство нового храма, рядом с прежним. Он возводится полностью на пожертвования прихожан, спонсоров у строительства нет. Поэтому пока сложно сказать, когда завершится строительство церкви», — рассказали в пресс-службе. После окончания строительства из старого здания планируют сделать приходской дом и воскресную школу для детей и взрослых.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Варгаши Курганской области продолжили строить храм-долгострой, который начали возводить еще в 2009 году. Сейчас на объекте начаты работы по строительству крыши, завезен песок и цемент. Возведением каменной двухпрестольной церкви занимается Успенский приход.

Так будет выглядеть новый храм в Заозерном районе Кургана
Фото:
Проект церкви был разработан еще когда на месте ТЦ «Стрекоза» находился универсам «Монетка»
Фото:

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В Заозерном районе Кургана уже десять лет не могут достроить храм возле ТЦ «Стрекоза». Закончить строительство не получается из-за отсутствия спонсоров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской епархии. Сейчас во втором микрорайоне Заозерного действует всего одна небольшая церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, оборудованная из старого жд-вагона. «В 2012 году Покровский приход получил разрешение на строительство нового храма, рядом с прежним. Он возводится полностью на пожертвования прихожан, спонсоров у строительства нет. Поэтому пока сложно сказать, когда завершится строительство церкви», — рассказали в пресс-службе. После окончания строительства из старого здания планируют сделать приходской дом и воскресную школу для детей и взрослых. Ранее URA.RU писало, что в поселке Варгаши Курганской области продолжили строить храм-долгострой, который начали возводить еще в 2009 году. Сейчас на объекте начаты работы по строительству крыши, завезен песок и цемент. Возведением каменной двухпрестольной церкви занимается Успенский приход.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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