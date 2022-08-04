В поселке Варгаши Курганской области возобновили стройку храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Строительство объекта на берегу озера Чаши началось еще в 2009 году. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии.
«Начались работы по строительству крыши. Уже завезены песок, цемент, железная сетка, приглашены каменщики. Первые кирпичи, помолившись, положили владыка Пармен и протоиерей Виктор Константинов, который был настоятелем Успенского прихода с 1997 по 2020 годы. Сейчас на первом плане изготовление и установка на крыше храма десяти золоченых главок», — рассказали в пресс-службе епархии. Стоимость одной главки составляет более 215 тысяч рублей. Внутри них планируют написать и закрепить имена поминаемых и жертвователей.
Возведением каменной двухпрестольной церкви в Варгашах занимается Успенский приход. Проект храма выполнен архитекторами Инессой и Анатолием Патраковыми. Согласно плану, на первом этаже расположится крестильный храм в честь преподобного Далмата Исетского. В 2018 году здание было подведено под крышу, установлены купола с крестами.
В поселке Варгаши возобновилось строительство храма новомучеников
Фото: Курганская епархия
Сейчас в храме идет строительство крыши
Фото: Курганская епархия
Первые кирпичи, помолившись, положили владыка Пармен и протоиерей Виктор Константинов
Фото: Курганская епархия
Строительство храма на озер Чаши в поселке Варгаши идет с 2009 года
Фото: Курганская епархия
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В поселке Варгаши Курганской области возобновили стройку храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Строительство объекта на берегу озера Чаши началось еще в 2009 году. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии. «Начались работы по строительству крыши. Уже завезены песок, цемент, железная сетка, приглашены каменщики. Первые кирпичи, помолившись, положили владыка Пармен и протоиерей Виктор Константинов, который был настоятелем Успенского прихода с 1997 по 2020 годы. Сейчас на первом плане изготовление и установка на крыше храма десяти золоченых главок», — рассказали в пресс-службе епархии. Стоимость одной главки составляет более 215 тысяч рублей. Внутри них планируют написать и закрепить имена поминаемых и жертвователей. Возведением каменной двухпрестольной церкви в Варгашах занимается Успенский приход. Проект храма выполнен архитекторами Инессой и Анатолием Патраковыми. Согласно плану, на первом этаже расположится крестильный храм в честь преподобного Далмата Исетского. В 2018 году здание было подведено под крышу, установлены купола с крестами. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков помог ускорить строительство храма. После визита главы региона в Варгашинский район был решен вопрос с доставкой подъемного крана для установки куполов. Также сообщалось, что в 2021 году храм-долгострой вызвался достраивать челябинский предприниматель.