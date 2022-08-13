МВД возбудило уголовное дело после смертельного ДТП под Тюменью

14 августа 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

В ДТП под Тюменью погибли водитель и пассажир легковушки Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюменской области муниципальным отделом МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Ялуторовск — Ярково. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось, что в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека. «По данному факту СО МО МВД России „Ялуторовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении. В прокуратуре Тюменской области отметили, что исполняющий обязанности прокурора области Александр Шорин поручил ялуторовскому прокурору поставить на контроль ход и результаты расследования по делу. Ранее URA.RU писало, что на автодороге Ялуторовск — Ярково произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии обе машины загорелись. Движение по трассе перекрыли в обе стороны.

В Тюменской области муниципальным отделом МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Ялуторовск — Ярково. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось, что в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека. «По данному факту СО МО МВД России „Ялуторовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении. В прокуратуре Тюменской области отметили, что исполняющий обязанности прокурора области Александр Шорин поручил ялуторовскому прокурору поставить на контроль ход и результаты расследования по делу. Ранее URA.RU писало, что на автодороге Ялуторовск — Ярково произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии обе машины загорелись. Движение по трассе перекрыли в обе стороны.