13 августа 2022
12 августа 2022

МВД возбудило уголовное дело после смертельного ДТП под Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
В ДТП под Тюменью погибли водитель и пассажир легковушки Фото:

В Тюменской области муниципальным отделом МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Ялуторовск — Ярково. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось, что в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

«По данному факту СО МО МВД России „Ялуторовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении. В прокуратуре Тюменской области отметили, что исполняющий обязанности прокурора области Александр Шорин поручил ялуторовскому прокурору поставить на контроль ход и результаты расследования по делу.

Ранее URA.RU писало, что на автодороге Ялуторовск — Ярково произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии обе машины загорелись. Движение по трассе перекрыли в обе стороны.

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В Тюменской области муниципальным отделом МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Ялуторовск — Ярково. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось, что в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека. «По данному факту СО МО МВД России „Ялуторовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении. В прокуратуре Тюменской области отметили, что исполняющий обязанности прокурора области Александр Шорин поручил ялуторовскому прокурору поставить на контроль ход и результаты расследования по делу. Ранее URA.RU писало, что на автодороге Ялуторовск — Ярково произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии обе машины загорелись. Движение по трассе перекрыли в обе стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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