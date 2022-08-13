Химкомбинат в Перми не вышел из простоя

14 августа 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

По данным на начала июля, работал только техперсонал, остальные были отправлены в отпуск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермский завод АО «Камтэкс-Химпром» не возобновил производство в августе. Эта информация появилась в СМИ. О временной приостановке деятельности химзавода сообщалось ранее. «Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что предприятие [АО „Камтэкс-Химпром“] не возобновляло работу с июня», — написано на сайте «Коммерсант-Прикамье». Тогда гендиректор химкомбината Оксана Бреднева рассказывала, что простой связан с проблемами экспортной логистики. Существующие торговые и производственные связи были разорваны. На «Камтэкс-Химпром» занимались выстраиванием новых. И поэтому решили не производить продукцию, пока идет этот процесс. В начале июля URA.RU сообщало, что большая часть сотрудников предприятия находятся в отпусках, техперсонал продолжает работать. Продукция предприятия экспортируется в страны СНГ, Европы и Азии. Ужесточение санкционного давления со стороны Запада на Россию произошло на фоне вынужденной спецоперации РФ на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. Это нарушило логистику при поставке различных товаров. Власти России неоднократно заявляли, что предыдущие ограничения ударили и по самим инициаторам. Ранее Bloomberg сообщал, что Европа столкнется с голодом из-за подобных действий в отношении РФ.

Пермский завод АО «Камтэкс-Химпром» не возобновил производство в августе. Эта информация появилась в СМИ. О временной приостановке деятельности химзавода сообщалось ранее. «Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что предприятие [АО „Камтэкс-Химпром“] не возобновляло работу с июня», — написано на сайте «Коммерсант-Прикамье». Тогда гендиректор химкомбината Оксана Бреднева рассказывала, что простой связан с проблемами экспортной логистики. Существующие торговые и производственные связи были разорваны. На «Камтэкс-Химпром» занимались выстраиванием новых. И поэтому решили не производить продукцию, пока идет этот процесс. В начале июля URA.RU сообщало, что большая часть сотрудников предприятия находятся в отпусках, техперсонал продолжает работать. Продукция предприятия экспортируется в страны СНГ, Европы и Азии. Ужесточение санкционного давления со стороны Запада на Россию произошло на фоне вынужденной спецоперации РФ на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. Это нарушило логистику при поставке различных товаров. Власти России неоднократно заявляли, что предыдущие ограничения ударили и по самим инициаторам. Ранее Bloomberg сообщал, что Европа столкнется с голодом из-за подобных действий в отношении РФ.