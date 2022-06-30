В Перми химкомбинат прекратил работу

Большая часть сотрудников завода в отпусках Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Перми завод АО «Камтэкс-Химпром» остановил производство и прекратил выпуск продукции. Как пояснила гендиректор предприятия Оксана Бреднева, проблемы связаны с экспортной логистикой.

«До 80% нашей продукции традиционно шло на экспорт. В новых экономических условиях многие логистические, торговые и производственные связи разорвались. Сейчас мы выстраиваем их заново, и решили не производить новую продукцию, пока идет этот процесс», — сообщила она газете «Коммерсант-Прикамье». Бреднева при этом утверждает, что у компании есть запас товара для российских клиентов.

Большая часть сотрудников предприятия находятся в отпусках, технический персонал продолжает работать. АО «Камтэкс-Химпром» выпускает фталевый ангидрид и диоктилфталат (ДОФ). Кроме того, завод производит фумаровую и бензойную кислоты. Продукция предприятия экспортируется в страны СНГ, Европы и Азии.

На фоне вынужденной спецоперации РФ на Украине, направленной на защиту жителей Донбасса, страны Запада ужесточили санкции против нашей страны. Это нарушило логистику в поставках различных товаров. В Пермском крае приняты два пакета мер поддержки бизнеса. Например, для пострадавших отраслей установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения.