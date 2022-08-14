Илья Варламов назвал историю с продажей семилетнего мальчика в Екатеринбурге «трешовой» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Че происходит» рассказал об истории свердловчанки, которая попыталась продать семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Он остался в шоке и очень эмоционально высказался по поводу ситуации. Новый выпуск появился на youtube-канале блогера.

«Даже не знаю, что здесь сказать. Абсолютно трешовая история во всех смыслах. И то, что женщина дошла до такого шага, и то, что творилось в ее семье… Какие были отношения с мужем? Что вообще происходит, что человек идет и продает своего ребенка за 300 тысяч рублей?! Вопиющий [случай], в который сложно поверить», — заявил Варламов.

В Екатеринбурге местная жительница разместила в соцсетях объявление о продаже ребенка. Активисты обратили на это внимание, связались с ней и позвали на сделку, предварительно оповестив полицию. Силовики, приехавшие на место предполагаемого обмена, задержали женщину, а ребенка передали органам опеки. 11 августа женщину отправили в СИЗО на два месяца. Она полностью признала вину.