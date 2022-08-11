Подозреваемую женщину отправили в СИЗО на два месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщина, решившая продать своего сына за 300 тысяч рублей, полностью признала свою вину. Об этом сообщил журналистам старший следователь следственного отдела СК по Верх-Исетскому району Денис Загоруй.

«Согласно постановлению суда, обвиняема признала вину в полном объеме», — рассказал Загоруй. Он не стал раскрывать данных о ребенке, поскольку это является следственной тайной.

Он подчеркнул, что мотивы преступления пока не раскрыты. Предположительно, женщина решилась на продажу из-за финансовых проблем.

Объявление о продаже ребенка женщин разместила в социальных сетях. Активисты обратили на это внимание, связались с ней и позвали на сделку, предварительно оповестив полицию. Силовики, приехавшие на место предполагаемого обмена, задержали женщину, а ребенка передали органам опеки. 11 августа женщину отправили в СИЗО на два месяца.