Глава минтруда Палестины заявил о шантаже Запада из-за Украины

Западные страны оказывали политическое давление на Палестину из-за Украины, заявил Ахмад Мадждалани Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные страны оказывали политическое и экономическое давление, а также шантажировали Палестину, чтобы та признала действия России «агрессией против Украины», однако палестинские власти отказалось выступать против РФ. Об этом в интервью «Известиям» заявил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министр труда Ахмад Мадждалани.

«Палестинская позиция была ясна с самого начала. И потому палестинское руководство подвергалось различному давлению и шантажу со стороны западных стран и США, чтобы мы осудили Россию, а также заняли прозападную позицию по отношению к ней. Запад настаивал, чтобы мы признали действия РФ агрессией против Украины. Отмечу, что это давление включало не только политический, но и экономический шантаж», — рассказал палестинский дипломат в интервью «Известиям».

Дипломат из Палестины отметил, что арабская страна против двойных стандартов. «Однако руководство Палестины ясным политическим языком говорило: международная законность не может быть разделена, и мы, как палестинцы, не можем принять двойные международные стандарты», — заявил политик. Он указал на то, что международное сообщество вводит против РФ санкции с учетом того, что «политически и дипломатически оказывает защиту Израилю во время его агрессии против палестинцев».

Некоторые страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не находится в изоляции и будет сотрудничать со своими партнерами. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пытался склонить представителей других стран изолировать Россию на прошедшем саммите G20 в Индонезии 8 июля, сообщалось ранее в СМИ.