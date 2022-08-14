Пермская бабушка-бегунья взяла золото на дистанции 21 км

15 августа 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

В копилке Тамары Федотовой появилась еще одна награда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бeгунья из Кунгура (Пермский край) стала победителем соревнований, пробежав 21-километровый марафон. Первенство под названием «Европа-Азия» проходило в Екатеринбурге 7 августа. Тамара Федотова стала в нем самой возрастной учaстницей — 81 год, передают СМИ. «Когда бежишь — в голове лишь одна мысль: „Я приехала сюда побеждать“. И ты делаешь это. К сожалению, в моей возрастной группе (старше 70 лет) у меня была всего лишь одна соперница, младше меня лет на десять. Но мне удалось победить ее и взять золото», — рассказала спортсменка в интервью изданию «КП-Пермь», сообщение опубликовано на сайте. Тамара Федотова рассказала, что физкультурой и спортом занималась всю жизнь. По мнению бегуньи, секрет долгожительства в спорте прост, чтобы многого добиться, надо победы завоевывать постоянно, нельзя почивать на лаврах, нельзя расслабляться, иметь вредные привычки. «Ведь спорт и вредные привычки несовместимы, а спорт и здоровый образ жизни неразделимы» — добавила Федотова. Ранее URA.RU писало, что Пермский марафон пройдет в первых числах сентября. География участников обширная, заявляют организаторы, от Белгородской области до Ямало-Ненецкого автономного округа. Известно, что зарегистрировались участники из Белоруссии и крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени. Процесс регистрации продолжается. Согласно имеющейся информации на середину июля, самому возрастному участнику соревнований 91 год, самому юному — всего один. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бeгунья из Кунгура (Пермский край) стала победителем соревнований, пробежав 21-километровый марафон. Первенство под названием «Европа-Азия» проходило в Екатеринбурге 7 августа. Тамара Федотова стала в нем самой возрастной учaстницей — 81 год, передают СМИ. «Когда бежишь — в голове лишь одна мысль: „Я приехала сюда побеждать“. И ты делаешь это. К сожалению, в моей возрастной группе (старше 70 лет) у меня была всего лишь одна соперница, младше меня лет на десять. Но мне удалось победить ее и взять золото», — рассказала спортсменка в интервью изданию «КП-Пермь», сообщение опубликовано на сайте. Тамара Федотова рассказала, что физкультурой и спортом занималась всю жизнь. По мнению бегуньи, секрет долгожительства в спорте прост, чтобы многого добиться, надо победы завоевывать постоянно, нельзя почивать на лаврах, нельзя расслабляться, иметь вредные привычки. «Ведь спорт и вредные привычки несовместимы, а спорт и здоровый образ жизни неразделимы» — добавила Федотова. Ранее URA.RU писало, что Пермский марафон пройдет в первых числах сентября. География участников обширная, заявляют организаторы, от Белгородской области до Ямало-Ненецкого автономного округа. Известно, что зарегистрировались участники из Белоруссии и крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени. Процесс регистрации продолжается. Согласно имеющейся информации на середину июля, самому возрастному участнику соревнований 91 год, самому юному — всего один.