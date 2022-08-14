WSJ: Европа нашла «дешевый» способ навредить Путину и РФ

Наттрасс считает, что такие пиар-удары показывают неспособность ЕС выдвинуть эффективные санкции Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз проводит «дешевые» пиар-удары по президенту России Владимиру Путину, а также хочет обвинить российскую общественность в начале спецоперации, так как он не может представить более эффективные санкции. Об этом заявил иностранный журналист Уильям Наттрасс.

«После столкновения [Запада] с энергетическим кризисом, у ЕС закончились идеи, когда дело доходит до экономического ущерба господину Путину. Чтобы сохранить режим санкций, блок нацелен на дешевые пиар-удары по Путину, а не на практическую помощь Украине. Будь то вопрос моральной необходимости или безопасности, запрет на въезд в Россию противоречит западным принципам свободы и терпимости, за которые борются украинцы», — написал Наттрасс, журналист издания The Wall Street Journal.

По его словам, ЕС рассмотрит возможность переложить вину за начало СВО на российскую общественность, вводя новые запреты, в то время как энергетические компании продолжают закупать энергоресурсы. Он назвал «дешевым» ударом по обычным людям предложение министра иностранных дел Чехии Яна Липавски. Ранее тот выступил за запрет на выдачу виз россиянам на территории всего ЕС. Это показывает неспособность ЕС выдвинуть эффективные санкции, считает Наттрасс.

Ранее замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил о начале разработки концепции для Евросоюза, которая позволит не выдавать визы гражданам России. С идеей запретить россиянам выдавать визы выступил латвийский президент Эгилс Левитс. Он считает, что Россия якобы на протяжении всего времени угрожала своим соседям. Страны Евросоюза и США ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на территории Украины. Ее целями являются защита жителей Донбасса от массовых убийств и геноцида населения, денацификация и демилитаризация государства.