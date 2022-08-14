Польша взялась за концепцию отказа в выдаче виз россиянам

Польша готовит закон для ЕС по отказу в выдаче виз для россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз

Министерство иностранных дел Польши начало разработку концепции для Евросоюза, которая позволит не выдавать визы гражданам России. С таким заявлением выступил замглавы МИД Польши Петр Вавжик.

Замминистра объяснил, что не все страны Евросоюза одобряют единый запрет на визы для россиян. В частности, Германия, Франция и Нидерланды. «В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением», — приводит Польское агентство печати слова Вавжика.

С идеей запретить россиянам выдавать визы уже выступал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. С аналогичным призывов выступал латвийский президент Эгилс Левитс, объясняя свою позицию тем, что Россия якобы на протяжении всего времени угрожала своим соседям. А Эстония уже ограничила россиянам как выдачу виз, так и въезд в страну.

Западные страны ввели против России экономические, логистические санкции и ограничения после начала РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ.