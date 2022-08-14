14 августа 2022
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В ХМАО потушили все лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, лесной, тушение пожара
В ХМАО не осталось действующих лесных пожаров Фото:

В ХМАО удалось полностью потушить лесные пожары. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«По состоянию на 09:00 15 августа 2022 года действующих лесных пожаров на территории Югры нет. Все пожары ликвидированы», — сказано в сообщении спасателей.

Ранее URA.RU писало, что ночью было зарегистрировано 2 действующих пожара, горело больше 13 тысяч гектар леса. Власти ХМАО заявляли, что смогут изменить тяжелую ситуацию с лесными пожарами в регионе к концу предыдущей недели.

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В ХМАО удалось полностью потушить лесные пожары. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «По состоянию на 09:00 15 августа 2022 года действующих лесных пожаров на территории Югры нет. Все пожары ликвидированы», — сказано в сообщении спасателей. Ранее URA.RU писало, что ночью было зарегистрировано 2 действующих пожара, горело больше 13 тысяч гектар леса. Власти ХМАО заявляли, что смогут изменить тяжелую ситуацию с лесными пожарами в регионе к концу предыдущей недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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