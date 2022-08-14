В ХМАО потушили все лесные пожары

В ХМАО не осталось действующих лесных пожаров
В ХМАО удалось полностью потушить лесные пожары. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«По состоянию на 09:00 15 августа 2022 года действующих лесных пожаров на территории Югры нет. Все пожары ликвидированы», — сказано в сообщении спасателей.
Ранее URA.RU писало, что ночью было зарегистрировано 2 действующих пожара, горело больше 13 тысяч гектар леса. Власти ХМАО заявляли, что смогут изменить тяжелую ситуацию с лесными пожарами в регионе к концу предыдущей недели.
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