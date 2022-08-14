В ХМАО резко сократилась площадь лесных пожаров

15 августа 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

В ХМАО осталось два природных пожара на территории 13 тыс. га Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Площадь лесных пожаров в ХМАО сократилась в восемь раз. По данным на утро 15 августа на территории округа горит 13 тыс. 250 га, сообщает сайт ГУ МЧС по ХМАО. «Зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади 152704,71 га, ликвидировано 25 очагов на площади 139447,71 га, действует 2 пожара на площади 13257 га», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. Оба действующих пожара локализованы. На 15 августа запланирована работа трех бортов авиации в Советском и Октябрьском районах. Ранее URA.RU рассказало, что несмотря на то, что пожары распространились на площади более чем 100 тыс. га, власти рассчитывали справиться с тушением до конца предыдущей недели. Об этом заявил ответственный за тушение природных пожаров вице-губернатор Алексей Забозлаев.

Площадь лесных пожаров в ХМАО сократилась в восемь раз. По данным на утро 15 августа на территории округа горит 13 тыс. 250 га, сообщает сайт ГУ МЧС по ХМАО. «Зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади 152704,71 га, ликвидировано 25 очагов на площади 139447,71 га, действует 2 пожара на площади 13257 га», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. Оба действующих пожара локализованы. На 15 августа запланирована работа трех бортов авиации в Советском и Октябрьском районах. Ранее URA.RU рассказало, что несмотря на то, что пожары распространились на площади более чем 100 тыс. га, власти рассчитывали справиться с тушением до конца предыдущей недели. Об этом заявил ответственный за тушение природных пожаров вице-губернатор Алексей Забозлаев.