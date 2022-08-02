Новая торговая сеть эконом-магазинов появится в Челябинске

Покупателям обещают цены ниже средней стоимости потребительской корзины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске появятся магазины торговой сети эконом-класса «Чижик». Об этом сообщает компания X5 Group, которая развивает сеть так называемых «жестких дискаунтеров».

«К концу года сеть будет присутствовать в 11 регионах и насчитывать до 500 „жестких дискаунтеров“. В третьем квартале 2022 года „Чижик“ планирует начать работу в Екатеринбурге, Перми и Челябинске», -говорится в сообщении на официальном сайте крупнейшего ритейлера страны.

Там отмечается, что особенность магазинов «Чижик» — сочетание привлекательных цен и высокого качества товаров. Ценовая политика этой сети значительно ниже средней стоимости привычной продовольственной корзины. Сейчас «Чижик» насчитывает более 150 магазинов в Москве, Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях.