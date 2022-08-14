На авиашоу в Тюмени пилот сделал предложение пассажирке вертолета. Видео

15 августа 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

После экскурсии в небе пилот вертолета предложил своей девушке выйти за него замуж Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пилот компании «Ютэйр — Вертолетные услуги» Виктор Бухонин сделал предложение своей девушке — пассажирке вертолета, на авиашоу в Тюмени. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщает пресс-служба Utair. «Браки совершаются на небесах или на земле, если жених — пилот вертолета „ЮТэйр“. После одного из экскурсионных полетов над Тюменью, пилот Ми-8 Виктор Бухонин сделал предложение своей девушке Аполлинарии Нартовой, которая была пассажиром этого самого рейса», — сообщили в Utair. Романтичный момент на видео запечатлели свидетели. Мужчина встал на одного колено перед возлюбленной сразу после приземления, в ходе авиашоу, которое прошло в Тюмени 14 августа. Девушка согласилась стать женой пилота. Ранее URA.RU писало, что в годовщину со дня образования Тюменской области компании «Ютэйр» устроила крупнейшее авиашоу Западной Сибири на площадке аэродрома «Плеханово». Как это было, можно увидеть в фоторепортаже с места событий.

Пилот компании «Ютэйр — Вертолетные услуги» Виктор Бухонин сделал предложение своей девушке — пассажирке вертолета, на авиашоу в Тюмени. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщает пресс-служба Utair. «Браки совершаются на небесах или на земле, если жених — пилот вертолета „ЮТэйр“. После одного из экскурсионных полетов над Тюменью, пилот Ми-8 Виктор Бухонин сделал предложение своей девушке Аполлинарии Нартовой, которая была пассажиром этого самого рейса», — сообщили в Utair. Романтичный момент на видео запечатлели свидетели. Мужчина встал на одного колено перед возлюбленной сразу после приземления, в ходе авиашоу, которое прошло в Тюмени 14 августа. Девушка согласилась стать женой пилота. Ранее URA.RU писало, что в годовщину со дня образования Тюменской области компании «Ютэйр» устроила крупнейшее авиашоу Западной Сибири на площадке аэродрома «Плеханово». Как это было, можно увидеть в фоторепортаже с места событий.