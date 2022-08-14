Полиция Кургана разбирается в прогулке мужчины с пистолетом

Полиция Кургана заинтересовалась мужчиной, который гулял по городу с пистолетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская полиция проводит проверку, почему горожанин ходил по улицам Кургана с пистолетом и пугал прохожих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Информация зарегистрирована в отделе полиции №1 УМВД Росси по г. Кургану. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — отмечают в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана снял видео, как мужчина ругался матом и угрожал пистолетом из-за отсутствия дорожного колпака во дворе одного из домов. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», мужчина нередко ходит по городу с оружием. Некоторые предположили, что пистолет не настоящий.