14 августа 2022
13 августа 2022

Полиция Кургана разбирается в прогулке мужчины с пистолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Кургана заинтересовалась мужчиной, который гулял по городу с пистолетом Фото:

Курганская полиция проводит проверку, почему горожанин ходил по улицам Кургана с пистолетом и пугал прохожих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Информация зарегистрирована в отделе полиции №1 УМВД Росси по г. Кургану. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — отмечают в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана снял видео, как мужчина ругался матом и угрожал пистолетом из-за отсутствия дорожного колпака во дворе одного из домов. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», мужчина нередко ходит по городу с оружием. Некоторые предположили, что пистолет не настоящий.

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Курганская полиция проводит проверку, почему горожанин ходил по улицам Кургана с пистолетом и пугал прохожих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. «Информация зарегистрирована в отделе полиции №1 УМВД Росси по г. Кургану. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — отмечают в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана снял видео, как мужчина ругался матом и угрожал пистолетом из-за отсутствия дорожного колпака во дворе одного из домов. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», мужчина нередко ходит по городу с оружием. Некоторые предположили, что пистолет не настоящий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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