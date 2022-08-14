Школы ЯНАО модернизируют ради федеральных проектов

До начала учебного года в ЯНАО под федеральные проекты модернизируют более 10 школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В этом учебном году в ЯНАО на базе школ откроются 10 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Для организации этого к 1 сентября буду модернизированы учебные заведения в пяти районах округа, сообщает департамент образования ЯНАО.

«Школы Надымского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов завершают ремонты помещений и ожидают поставку оборудования: ноутбуков, цифровых лабораторий по биологии, химии, физике, нейрофизиологии и экологии, образовательных наборов и конструкторов для робототехники», — рассказали представители департамента.

Центры «Точка роста» создают, чтобы, используя современное оборудование и методики, организовать обучение в школах сельской местности и малых городов России по-новому. Этот проект реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа».

Кроме того, новом учебном году на Ямале откроется три новых центра «IT-куб». В них дети будут изучать информационные технологии: создавать сайты, мобильные приложения, программы сетевой безопасности. К открытию «IT-кубов» готовятся в Ноябрьске, Надыме и Лабытнанги. В прошлом году такие центры уже открылись в Салехарде и Новом Уренгое.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе ЯНАО запустят школу, которая сможет конкурировать с учебными заведениями больших городов региона. По качеству оснащения и внешнему виду школа Села Овгорт будет на одном уровне с городскими.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Совершенствование системы профильного цифрового образования обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций.