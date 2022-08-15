По вине свердловчанина на трассе Тюмень-ХМАО пострадали люди

15 августа 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

От множественных травм пассажир скончался на месте происшествия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU 62-летнего жителя Свердловской области обвиняют в смертельном ДТП на трассе Тюмень-ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. В результате происшествия погиб пассажир свердловчанина, а сам виновник получил открытые переломы. «24 марта 2022 года житель Свердловской области на Toyota Hilux с прицепом ехал из ХМАО в сторону Тюмени. На 413 километре дороги Тюмень — ХМАО он попытался обогнать попутную фуру, но не учел погодных условий, превысил скорость и потерял контроль над машиной. Toyota вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с грузовиком Volvo. При ударе прицеп оторвался от легковушки и ударил встречную Toyota RAV4», — передает пресс-служба. По данным следствия, пострадал сам виновник ДТП. Его госпитализировали с открытыми переломом обеих ног. Его пассажир от полученных травм внутренних органов и двустороннего перелома ребер скончался на месте. Ранее URA.RU писало о том, что в результате ДТП на тюменской трассе погибли жители ХМАО. Столкновение легкового автомобиля и большегруза привело к возгоранию обоих автомобилей.

62-летнего жителя Свердловской области обвиняют в смертельном ДТП на трассе Тюмень-ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. В результате происшествия погиб пассажир свердловчанина, а сам виновник получил открытые переломы. «24 марта 2022 года житель Свердловской области на Toyota Hilux с прицепом ехал из ХМАО в сторону Тюмени. На 413 километре дороги Тюмень — ХМАО он попытался обогнать попутную фуру, но не учел погодных условий, превысил скорость и потерял контроль над машиной. Toyota вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с грузовиком Volvo. При ударе прицеп оторвался от легковушки и ударил встречную Toyota RAV4», — передает пресс-служба. По данным следствия, пострадал сам виновник ДТП. Его госпитализировали с открытыми переломом обеих ног. Его пассажир от полученных травм внутренних органов и двустороннего перелома ребер скончался на месте. Ранее URA.RU писало о том, что в результате ДТП на тюменской трассе погибли жители ХМАО. Столкновение легкового автомобиля и большегруза привело к возгоранию обоих автомобилей.