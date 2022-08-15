В смертельном ДТП на тюменской трассе сгорели жители ХМАО

Установлены личности людей, погибших в ДТП на тюменской трассе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ими оказались жители ХМАО.
«Установлены личности людей, погибших вчера в ДТП на 53-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково, где столкнулись большегруз „Вольво“ и „Мицубиси“. От удара обе машины сгорели. Погибли 42-летнй водитель и 40-летняя пассажирка „Мицубиси“, жители Нефтеюганска», — передает пресс-служба.
Ранее URA.RU стало известно о том, что МВД возбудило уголовное дело после смертельного ДТП на тюменской трассе. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли двое человек, их личности не были установлены.
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