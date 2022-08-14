14 августа 2022
13 августа 2022

Тюменец из ревности избил жену ногами по лицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, арест, полиция, наручники
Приревновав супругу, мужчина избил ее, за что получил наказание Фото:

Житель Тюменской области приревновал жену и избил ее ногами по лицу и телу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина не впервые применяет насилие и состоит на учете у психиатра.

«12 марта 2022 года 27-летний Алексей Кулябин, будучи нетрезвым, в ходе ссоры с супругой нанес ей удары кулаком и ногами по лицу и телу. В суде мужчина вину признал, раскаялся. Пояснил, что приревновал жену», — рассказали URA.RU в пресс-службе судебной системы региона.

Ранее Кулябин уже получал наказание за побои, он также состоит на учете у психиатра. Суд учел этот факт, а также то, что на мужчину не поступило отрицательных характеристик с места работы и по месту жительства. В итоге обвиняемого приговорили к 180 часам обязательных работ.

Ранее URA.RU писало, что в одном из сел Заводоуковского района мужчина до смерти избил сожительницу. Преступник нанес жертве не менее 60 ударов доской от печки.

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Житель Тюменской области приревновал жену и избил ее ногами по лицу и телу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина не впервые применяет насилие и состоит на учете у психиатра. «12 марта 2022 года 27-летний Алексей Кулябин, будучи нетрезвым, в ходе ссоры с супругой нанес ей удары кулаком и ногами по лицу и телу. В суде мужчина вину признал, раскаялся. Пояснил, что приревновал жену», — рассказали URA.RU в пресс-службе судебной системы региона. Ранее Кулябин уже получал наказание за побои, он также состоит на учете у психиатра. Суд учел этот факт, а также то, что на мужчину не поступило отрицательных характеристик с места работы и по месту жительства. В итоге обвиняемого приговорили к 180 часам обязательных работ. Ранее URA.RU писало, что в одном из сел Заводоуковского района мужчина до смерти избил сожительницу. Преступник нанес жертве не менее 60 ударов доской от печки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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