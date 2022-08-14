Тюменец из ревности избил жену ногами по лицу

15 августа 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Приревновав супругу, мужчина избил ее, за что получил наказание Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Житель Тюменской области приревновал жену и избил ее ногами по лицу и телу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина не впервые применяет насилие и состоит на учете у психиатра. «12 марта 2022 года 27-летний Алексей Кулябин, будучи нетрезвым, в ходе ссоры с супругой нанес ей удары кулаком и ногами по лицу и телу. В суде мужчина вину признал, раскаялся. Пояснил, что приревновал жену», — рассказали URA.RU в пресс-службе судебной системы региона. Ранее Кулябин уже получал наказание за побои, он также состоит на учете у психиатра. Суд учел этот факт, а также то, что на мужчину не поступило отрицательных характеристик с места работы и по месту жительства. В итоге обвиняемого приговорили к 180 часам обязательных работ. Ранее URA.RU писало, что в одном из сел Заводоуковского района мужчина до смерти избил сожительницу. Преступник нанес жертве не менее 60 ударов доской от печки.

Житель Тюменской области приревновал жену и избил ее ногами по лицу и телу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина не впервые применяет насилие и состоит на учете у психиатра. «12 марта 2022 года 27-летний Алексей Кулябин, будучи нетрезвым, в ходе ссоры с супругой нанес ей удары кулаком и ногами по лицу и телу. В суде мужчина вину признал, раскаялся. Пояснил, что приревновал жену», — рассказали URA.RU в пресс-службе судебной системы региона. Ранее Кулябин уже получал наказание за побои, он также состоит на учете у психиатра. Суд учел этот факт, а также то, что на мужчину не поступило отрицательных характеристик с места работы и по месту жительства. В итоге обвиняемого приговорили к 180 часам обязательных работ. Ранее URA.RU писало, что в одном из сел Заводоуковского района мужчина до смерти избил сожительницу. Преступник нанес жертве не менее 60 ударов доской от печки.