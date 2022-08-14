14 августа 2022
13 августа 2022

В челябинский ковидный госпиталь вызвали пожарных

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии нового пожарного депо. Карабаш. Челябинская область, мчс, огнеборцы, пожарные
В одной из палат госпиталя произошло короткое замыкание Фото:

В ковидный госпиталь, расположенный в поселке Малая Сосновка под Челябинском, вызвали пожарных. По информации источника URA.RU, в одной из палат произошло короткое замыкание.

«В палате шестого корпуса инфекционного госпиталя в Малой Сосновке произошло короткое замыкание. Пожару присвоен второй ранг. В палате находились два пациента, которые после инцидента были переведены в другую. Горения не допущено», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС региона. Там пояснили, что при возникновении ЧП в лечебных заведениях, всегда присваивается второй ранг пожара. Детали произошедшего пообещали уточнить.

Ковидный госпиталь в Малой Сосновке открылся в ноябре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Больница рассчитана на 100 мест, при чрезвычайной ситуации сможет принять до 500 пациентов.

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В ковидный госпиталь, расположенный в поселке Малая Сосновка под Челябинском, вызвали пожарных. По информации источника URA.RU, в одной из палат произошло короткое замыкание. «В палате шестого корпуса инфекционного госпиталя в Малой Сосновке произошло короткое замыкание. Пожару присвоен второй ранг. В палате находились два пациента, которые после инцидента были переведены в другую. Горения не допущено», — сообщил URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС региона. Там пояснили, что при возникновении ЧП в лечебных заведениях, всегда присваивается второй ранг пожара. Детали произошедшего пообещали уточнить. Ковидный госпиталь в Малой Сосновке открылся в ноябре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Больница рассчитана на 100 мест, при чрезвычайной ситуации сможет принять до 500 пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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