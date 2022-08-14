В челябинский ковидный госпиталь вызвали пожарных

В одной из палат госпиталя произошло короткое замыкание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ковидный госпиталь, расположенный в поселке Малая Сосновка под Челябинском, вызвали пожарных. По информации источника URA.RU, в одной из палат произошло короткое замыкание.

«В палате шестого корпуса инфекционного госпиталя в Малой Сосновке произошло короткое замыкание. Пожару присвоен второй ранг. В палате находились два пациента, которые после инцидента были переведены в другую. Горения не допущено», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС региона. Там пояснили, что при возникновении ЧП в лечебных заведениях, всегда присваивается второй ранг пожара. Детали произошедшего пообещали уточнить.

Ковидный госпиталь в Малой Сосновке открылся в ноябре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Больница рассчитана на 100 мест, при чрезвычайной ситуации сможет принять до 500 пациентов.