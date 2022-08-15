Власти Херсона рассказали о выплатах к 1 сентября

В Херсонской области рассматривают возможность выплаты субсидий на приобретение школьной формы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Выплаты в десять тысяч рублей к 1 сентября в Херсоне пока не запланированы, однако продолжают начисляться пособия на детей в размере четырех тысяч рублей. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерины Губарева.

«Выплаты в десять тысяч рублей перед началом учебного года пока не были запланированы, уже потому, что это государственная мера поддержки в Российской Федерации, а получивших российские паспорта в городе пока не так много. Но в любом случае продолжают выплачиваться пособия на детей от 0 до 18 лет в размере четырех тысяч рублей. Рассматривается возможность появления субсидий на приобретение школьной формы», — рассказала в разговоре с корреспондентом URA.RU Губарева.

Ранее сообщалось о том, что жители Херсонской области с июля начали получать новые социальные выплаты, которые превышают украинские. По десять тысяч рублей будут давать инвалидам, пенсионерам, одиноким матерям или отцам. Ветеранам Великой Отечественной войны выплачивается по пять тысяч рублей. По уходу за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет ежемесячно выдается три тысячи рублей.