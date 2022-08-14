Тюмень попала в топ регионов РФ для отдыха с детьми

15 августа 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

На первом месте в рейтинге направлений для путешествия с детьми оказалась Москва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюмень вошла в рейтинг железнодорожных направлений, куда за текущее лето жители России с детьми ездили на отдых чаще всего. Данные URA.RU предоставили в аналитическом центре сервиса поездок «Туту.ру». «Топ-20 железнодорожных направлений по России у путешественников с детьми: 16 место — Тюмень. Доля направления среди путешествующих с детьми — 0,93%. Средний чек на взрослого в одну сторону — 2 831 рубль», — рассказали в компании. Самым популярным местом для поездки с детьми у жителей России оказалась Москва. Почти 20 процентов россиян для семейного путешествия выбирают этим летом именно ее. За столицей в рейтинге расположился Санкт-Петербург. Туда текущим летом на отдых съездило около 8,5 процента жителей страны с детьми. На третьем месте рейтинга — Сочи с 6,41 процента «детского пассажиропотока». Также в рейтинг направлений попали: Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Лазаревское, Екатеринбург, Симферополь, Казань, Туапсе, Новосибирск, Воронеж, Нижний Новгород, Волгоград, Саратов, Самара и Ярославль. Компания анализировала оформленные с 1 июня по 31 августа 2022 года заказы билетов. В составе пассажиров есть граждане в возрасте до 17 лет. Ранее URA.RU писало о том, что для жителей Тюменской области отдых за границей подорожал на 50 процентов. Также агентство рассказало о том, на чем тюменцам приходится экономить в отпуске.

Тюмень вошла в рейтинг железнодорожных направлений, куда за текущее лето жители России с детьми ездили на отдых чаще всего. Данные URA.RU предоставили в аналитическом центре сервиса поездок «Туту.ру». «Топ-20 железнодорожных направлений по России у путешественников с детьми: 16 место — Тюмень. Доля направления среди путешествующих с детьми — 0,93%. Средний чек на взрослого в одну сторону — 2 831 рубль», — рассказали в компании. Самым популярным местом для поездки с детьми у жителей России оказалась Москва. Почти 20 процентов россиян для семейного путешествия выбирают этим летом именно ее. За столицей в рейтинге расположился Санкт-Петербург. Туда текущим летом на отдых съездило около 8,5 процента жителей страны с детьми. На третьем месте рейтинга — Сочи с 6,41 процента «детского пассажиропотока». Также в рейтинг направлений попали: Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Лазаревское, Екатеринбург, Симферополь, Казань, Туапсе, Новосибирск, Воронеж, Нижний Новгород, Волгоград, Саратов, Самара и Ярославль. Компания анализировала оформленные с 1 июня по 31 августа 2022 года заказы билетов. В составе пассажиров есть граждане в возрасте до 17 лет. Ранее URA.RU писало о том, что для жителей Тюменской области отдых за границей подорожал на 50 процентов. Также агентство рассказало о том, на чем тюменцам приходится экономить в отпуске.