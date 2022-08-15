Минобороны Китая жестко ответило США после визита на Тайвань

В Китае объявили о военных учениях «в ответ на сговор Тайваня и США» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай предупреждает США и Тайбэй, что использование Тайваня для контроля над КНР обречено на провал. Об этом заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь. Он также сообщил, что Китай начал проводить военные учения и патрулирование вокруг Тайваня «в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона».

«Мы предупреждаем США и Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал. Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству», — приводит У Цяня китайское издание The Paper.

Он отметил, что Тайвань является частью Китая, и иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос. По его словам, прилет делегации на Тайвань нарушает принцип «одного Китая», суверенитет и территориальную целостность КНР, и показывает США, как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Кроме того, по словам представителя минобороны КНР, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск. Это станет решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора, подчеркнул У Цянь.

Ранее новая американская делегация прилетела на Тайвань и будет там с 14 по 15 августа. Ее прибытие ранее не анонсировалось. Целью визита будет встреча с высшим руководством острова, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, безопасность, торговлю и инвестиции и другие вопросы, представляющие взаимный интерес сторон.