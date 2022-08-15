Минобороны Китая жестко ответило США после визита на Тайвань

Китай предупреждает США и Тайбэй, что использование Тайваня для контроля над КНР обречено на провал. Об этом заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь. Он также сообщил, что Китай начал проводить военные учения и патрулирование вокруг Тайваня «в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона».
«Мы предупреждаем США и Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал. Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству», — приводит У Цяня китайское издание The Paper.
Он отметил, что Тайвань является частью Китая, и иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос. По его словам, прилет делегации на Тайвань нарушает принцип «одного Китая», суверенитет и территориальную целостность КНР, и показывает США, как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Кроме того, по словам представителя минобороны КНР, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск. Это станет решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора, подчеркнул У Цянь.
Ранее новая американская делегация прилетела на Тайвань и будет там с 14 по 15 августа. Ее прибытие ранее не анонсировалось. Целью визита будет встреча с высшим руководством острова, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, безопасность, торговлю и инвестиции и другие вопросы, представляющие взаимный интерес сторон.
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Китай предупреждает США и Тайбэй, что использование Тайваня для контроля над КНР обречено на провал. Об этом заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь. Он также сообщил, что Китай начал проводить военные учения и патрулирование вокруг Тайваня «в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона». «Мы предупреждаем США и Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал. Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству», — приводит У Цяня китайское издание The Paper. Он отметил, что Тайвань является частью Китая, и иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос. По его словам, прилет делегации на Тайвань нарушает принцип «одного Китая», суверенитет и территориальную целостность КНР, и показывает США, как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе. Кроме того, по словам представителя минобороны КНР, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск. Это станет решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора, подчеркнул У Цянь. Ранее новая американская делегация прилетела на Тайвань и будет там с 14 по 15 августа. Ее прибытие ранее не анонсировалось. Целью визита будет встреча с высшим руководством острова, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, безопасность, торговлю и инвестиции и другие вопросы, представляющие взаимный интерес сторон.