В Госдуме отреагировали на планы Киева ударить по Крымскому мосту

Депутат отметил, что теоретически в сторону моста можно выстрелить, однако попасть в него — это «безнадежное дело» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У украинских политиков «белая горячка», так как они считают реальными планы нанести удар по Крымскому мосту. Он является надежно защищенным стратегическим объектом. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Я знал, что среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка. Именно в этот период у них возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, захвате Херсонской и Запорожской областей, а российской армии приходится выступать в роли санитаров и проводить зачастую болезненные, но необходимые процедуры», — приводит слова Белика РИА «Новости».

Он отметил, что теоретически в сторону моста можно выстрелить, однако попасть в него — это «безнадежное дело». По его словам, после советов о завоевании господства над Черным морем «пациента» в реальности ждет иная картина. «Крымский мост — это стратегический объект, который защищен несколькими линиями противоракетной обороны и современными комплексами, в том числе радиолокационными», — подытожил депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что украинская власть обсудила план по уничтожению Крымского моста с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне. В подтверждение своих слов Гончаренко сопроводил свой пост фотографией с саммита Североатлантического альянса, на который он стоит с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и премьер-министром страны Борисом Джонсоном.