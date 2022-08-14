14 августа 2022

Экс-баскетболистка УГМК Грайнер оспорила свой приговор

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Адвокаты Бриттни Грайнер подали жалобу на приговор суда Фото:
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Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков

Экс-баскетболистка УГМК, американка Бриттни Грайнер, приговоренная к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков, обжаловала приговор. Об этом журналистам заявила адвокат спортсменки Мария Благоволина.

«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — приводит ТАСС слова адвоката. Подробности о дате рассмотрения апелляции пока не сообщаются.

Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При ней таможенники обнаружили несколько капсул с нелегальным в РФ гашишным маслом. Суд приговорил бывшую баскетболистку УГМК (Екатеринбург) к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных, в частности, на бизнесмена Виктора Бута.

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Экс-баскетболистка УГМК, американка Бриттни Грайнер, приговоренная к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков, обжаловала приговор. Об этом журналистам заявила адвокат спортсменки Мария Благоволина. «Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — приводит ТАСС слова адвоката. Подробности о дате рассмотрения апелляции пока не сообщаются. Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При ней таможенники обнаружили несколько капсул с нелегальным в РФ гашишным маслом. Суд приговорил бывшую баскетболистку УГМК (Екатеринбург) к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных, в частности, на бизнесмена Виктора Бута.
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