Экс-баскетболистка УГМК Грайнер оспорила свой приговор

15 августа 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Адвокаты Бриттни Грайнер подали жалобу на приговор суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков Экс-баскетболистка УГМК, американка Бриттни Грайнер, приговоренная к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков, обжаловала приговор. Об этом журналистам заявила адвокат спортсменки Мария Благоволина. «Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — приводит ТАСС слова адвоката. Подробности о дате рассмотрения апелляции пока не сообщаются. Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При ней таможенники обнаружили несколько капсул с нелегальным в РФ гашишным маслом. Суд приговорил бывшую баскетболистку УГМК (Екатеринбург) к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных, в частности, на бизнесмена Виктора Бута.

Экс-баскетболистка УГМК, американка Бриттни Грайнер, приговоренная к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков, обжаловала приговор. Об этом журналистам заявила адвокат спортсменки Мария Благоволина. «Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — приводит ТАСС слова адвоката. Подробности о дате рассмотрения апелляции пока не сообщаются. Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При ней таможенники обнаружили несколько капсул с нелегальным в РФ гашишным маслом. Суд приговорил бывшую баскетболистку УГМК (Екатеринбург) к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных, в частности, на бизнесмена Виктора Бута.