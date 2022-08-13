В МИД РФ сообщили о «тихой дипломатии» по обмену Бута на Грайнер

13 августа 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Вашингтон предложил Москве обменять Бута на баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков Между Россией и США продолжается «тихая дипломатия» по возможности обмена заключенного россиянина Виктора Бута, рассказал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Ранее Вашингтон предложил Москве обменять Бута на осужденную за контрабанду и хранение наркотиков баскетболистку УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер. «„Тихая дипломатия“ продолжается. Она должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», — приводит слова Дарчиева ТАСС. Дарчиев высказался о выносе американской стороной темы обмена заключенными в публичное пространство. «Не хотелось бы думать, что это сделано по банальному недомыслию. Скорее, имела место попытка надавить на нас через шумиху в СМИ, чтобы поднабрать пропагандистские очки для правящей Демократической партии в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Делу это не помогает, только мешает», — приводит слова Дарчиева ТАСС. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева. При себе у спортсменки было несколько капсул с гашишным маслом. Баскетболистка не признала свою вину и обвинила силовиков в нарушениях во время задержания. Однако суд счел доводы следствия убедительными и приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных. Однако политики еще не пришли к консенсусу.

Между Россией и США продолжается «тихая дипломатия» по возможности обмена заключенного россиянина Виктора Бута, рассказал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Ранее Вашингтон предложил Москве обменять Бута на осужденную за контрабанду и хранение наркотиков баскетболистку УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер. «„Тихая дипломатия“ продолжается. Она должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», — приводит слова Дарчиева ТАСС. Дарчиев высказался о выносе американской стороной темы обмена заключенными в публичное пространство. «Не хотелось бы думать, что это сделано по банальному недомыслию. Скорее, имела место попытка надавить на нас через шумиху в СМИ, чтобы поднабрать пропагандистские очки для правящей Демократической партии в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Делу это не помогает, только мешает», — приводит слова Дарчиева ТАСС. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьева. При себе у спортсменки было несколько капсул с гашишным маслом. Баскетболистка не признала свою вину и обвинила силовиков в нарушениях во время задержания. Однако суд счел доводы следствия убедительными и приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять баскетболистку на других заключенных. Однако политики еще не пришли к консенсусу.